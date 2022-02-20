/680513/فهمي-بهجت-إبراهيم-عيسى-عايز-يعمل-فرقعة-إعلامية-على-حساب-الدين-ونطالب-بوقف-قناة-القاهرة-والناس

أعلن المحامي فهمي بهجت عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ومقدم للمستشار حمادة الصاوي، قام بتوجيه اتهامات من خلاله للإعلامي إبراهيم عيسى وهي نشر أخبار كاذبة وازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته بالاضافة إلى زعزعة الاستقرار من أجل تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات عبر برنامجه المذاع على قناة القاهرة والناس .

دوت الخليج

وتواصل موقع دوت الخليج مع المحامي فهمي بهجت للتعرف على تفاصيل هذا البلاغ والامور التلي دفعت إلى تقديمه ليرد بهجت قائلا:" انه ليس من هواة تقديم البلاغات ضد اي احد، خاصة مع من يعبر عن رأيه، ولكن اساءه ابراهيم عيسى المتعمدة لثوابت الدين هي التي دفعت لذلك، حيث ان الامور وصلت إلى التجاوز وتخطي الحدود من اجل التربح وليس التعبير عن رأيه مثلما يدعي انصاره أو هو نفسه".

فهمي بهجت: إبراهيم عيسى عايز يعمل فرقعة إعلامي على حساب الدين.. ونطالب بوقف قناة القاهرة والناس

ونوه فهمي بهجت:" الهدف من تصريحات إبراهيم عيسى المثيرة للجدل هو الفرقعة الاعلامية وكسب ارقام خيالية.. ومش معقول نسمح ان يكون الدين الاسلامي سبوبة من اجل كسب الارباح".

فهمي بهجت لـ دوت الخليج: الحرية لها ضوابط وواجبات

ونوه فهمي بهجت" الحرية لها ضوابط وواجبات.. حيث انه مع ذلك لا يجب ان نتطرق الى اثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار بعد ما قاله من مهاترات.. فتجاوزه بشأن الصحابة عمرو بن الخطاب وعثمان بن عفان تعد مهزلة في حق القناة التي يقدم عليها برنامجه وهي القاهرة والناس".

وتابع:" ان ابراهيم عيسى بتعديه على الثوابت الدينية والادعاء بوهمية قصص الصحابة، يمثل اساءه للجميع، وهو ما لن يقبل أي احد.. وهو أيضا ما تفاعل معه النائب العام من البلاغات المقدمه ضد ابراهيم عيسى حيث امر بفتح التحقيقات وسوف يتم اصدار بيان تفصيلي عنها".

فهمي بهجت: إبراهيم عيسى تجاوز في حق الدين بهدف التربح

وأكمل فهمي بهجت مقدم البلاغ ضد إبراهيم عيسى:" إبراهيم عيسى تجاوز في حق الدين بهدف التربح.. والقانون يواجه هذه الجرائم.. فعلى سبيل المثال جرم قانون العقوبات نشر اخبار كاذبة، بالاضافة إلى انه هناك تهم ايضا ملحقة به مثل ازدراء الاديان وزعزعة الاستقرار والكسب غير المشروع وكل منها لها عقوبتها في القانون".

وقف البرنامج وقناة القاهرة والناس

وأوضح:" طالبنا بوقف برنامج ابراهيم عيسى والقناة لمخالفتها الكود الديني، والذي يمنع نشر الفتن وازدراء الاديان .. فكل ما فعله ابراهيم عيسى يعد مخالفات صريحة ومثبته علبه تستعدعي ذلك".

ونوه فهمي بهجت :” ان انكار ابراهيم عيسى رحلة الاسراء والمعراج.. يمثل يعد انكار للصلاة والتي تم تشريعها وصلت لخمس صلوات بعدما كانت 50 صلاة خلال هذه الرحلة".

واستطرد:” اي حد ممكن يستغل الدين أو اي شيء مخالف لتحقيق التربح.. ولكن هذا غير مقبول في مصر لانها دولة مؤسسسات وقوانين تدرك تمام نية من يريد اثارة الزعزعة والفتنة”.