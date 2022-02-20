/680516/تشكيل-برشلونة-الرسمي-لمواجهة-فالنسيا-فى-الدوري-الإسباني

يدخل برشلونة مباراته اليوم الأحد، ضد نظيرة فالنسيا، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والربع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل برشلونة لمواجهة فالنسيا

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: ديست - اوراخو - جارسيا - ألبا

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي ـ

خط الهجوم: ديمبلي - فيران – اوباميانج.

ويسعي فريق برشلونة في حصد الثلاث نقاط من نظيرة فالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

أحداث المباراة بين برشلونة ونابولي

انتهت أحداث المباراة بين برشلونة ونابولي، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، في لقاء ذهاب دور الخروج من بطولة الدوري الأوروبي، والتي تحتضنها الأراضي الإسبانية على ملعب كامب نو .

سجل بيوتر زيلينيسكي هدف الشوط الأول الوحيد لصالح نابولي، في الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء، من خلال إيلجيف إيلماس مر بشكل رائع من جهة اليمين ثم مرر كرة إلى بيتور زيلينسكي المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أبعدها شتيجين من يسار مرماه فعادت له مرة أخرى فسدد كرة سكنت أعلى يسار المرمى.

عاد فيران توريس بهدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة التاسعة والخمسون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

حاول برشلونة طوال أحداث الشوط الثاني بعد تعديل النتيجة بالتعادل، أن يسجل هدف الفوز في اللقاء، ولكن الحظ لم يحالف الفريق الكتلوني.

تشكيل برشلونة أمام نابولي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أوسكار مينجيزا، بيكيه، إيريك جارسيا، جوردي ألبا.

خط وسط الملعب: بيدري، فرينكي دي يونج، نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: أوباميانج، أداما تراوري، فيران توريس.