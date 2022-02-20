/680517/النائب-علاء-مصطفى-يعلن-البدء-في-عمل-المقابلات-الشخصية-للمتقدمين-للدخول-في-المرحلة-الثانية-من-مبادرة-تنفيذي

أعلن النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومؤسس مبادرة "تنفيذي"، عن البدء في عمل المقابلات الشخصية لتصفية المتقدمين للدخول في المرحلة الثانية من مبادرة تنفيذي.

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وأوضح مصطفي، خلال تصريحات له اليوم، أن المبادرة موجودة علي جميع منصات التواصل الإجتماعي "فيس بوك- تويتر- انستجرام- يوتيوب" ويتم عن طريق هذه المنصات الإعلان عن بداية البرنامج التدريبي للمبادرة وكتابة الشروط للمتقدمين.

النائب علاء مصطفى يعلن البدء في عمل المقابلات الشخصية للمتقدمين للدخول في المرحلة الثانية من مبادرة تنفيذي

وأشار عضو مجلس الشيوح، إلي أنه عند الإعلان عن البرنامج التدريبي نجد هناك اقبال كبير من الشباب، ثم يقوموا بفحص هذه الطلبات واستبعاد عدد من المتقدمين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، لأن المبادرة تلتلزم بعدد معين من الشباب في كل دورة تدريبة ليكون هناك استفادة اكبر لهم.

وتابع النائب علاء مصطفي، أنهم يقوموا بعمل مقابلات شخصية للمتقديمن لمعرفة العقلية التي سوف يتعاملون معها وهل هي قابلة للتطوير أم لا، ومدي الاستفادة التي سوف يتلقاها الشاب من هذا البرنامج.

مبادرة تنفيذي

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مبادرة تنفيذي، أننا نسعى أن يكون لنا دور داخل المجتمع وتحديداً مع فئة الشباب، لأعطائهم فرصة أن يكون لهم دور في مكان عمله سواء قطاع خاص أو عام.

يُذكر أنَّ مبادرة «تنفيذي»، تهدف للمساهمة في إعداد جيل من الشباب التنفيذي الذي يطمح إلي تعلم المهارات القيادية ومكونات العقلية القيادية الفعالة، وذلك من خلال برامج متخصصة في مجالات بناء القدرات والتدريب والتطوير الوظيفي وريادة الأعمال، وتجمع بين أحدث العلوم الإدارية في تطوير وإعداد التنفيذي الماهر القادر على أداء مهامه بشكل فعال ومتميز، إلى جانب العلوم الإنسانية التي من شأنها تطوير وإنضاج الشخصية التنفيذية.