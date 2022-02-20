القابضة للغازات الطبيعية: تفعيل شحن عدادات الغاز الطبيعي عن طريق شركات الدفع الإلكتروني خلال شهرين

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بناء على طلب النائب محمد زين الدين..

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن معاناة أهالي القري من إجراءات وطريقة سداد مستحقات أقساط توصيل الغاز للمنازل.

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أقساط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

وقال النائب: وصلتني شكاوى عديدة من المواطنين بالمحافظات ومنها محافظة الدقهلية، يشكون من تعرضهم لمعاناة بعد توصيل الغاز إليهم بنظام التقسيط، منها فصل الغاز عن وحداتهم السكنية، رغم وجود رصيد كبير مشحون في العدادات من خلال الكارت الذكي.

وتابع: عدد من القرى التي وصل إليها الغاز مؤخرا، تم تركيب عدادات جديدة للغاز الطبيعي بنظام الكارت وهو تجربة جديدة، ولكنها تجربة عقيمة، حيث يتطلب الاستفادة من الخدمة شحن الكارت شهريا من مركز الخدمة الموجود في منطقة بعيدة عن إقامة المواطنين.

وطالب النائب محمد زين الدين، بإتاحة شحن الكارت الذكي من خلال شركات الدفع الإلكتروني، للتسهيل على المواطن وضمان انضباط الخدمة، ومنع معاناة المواطنين.

من جانبه أكد ياسر محفوظ، مدير عام مساعد بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، أن قسط التركيب كان يتم خصمه تلقائيا من الشحن وهو ما كان يتسبب في توقف الغاز، مشيرا إلى أن الدفع بهذه الطريقة الهدف منه استمرار الخدمة بدون توقف.

وقال: خطتنا عدم قطع الخدمة عن المواطنين، لذلك يتم دفع الأقساط بعيدا عن الشحن الفعلي، موضحا أن أقصى مدة لشحن الغاز الطبيعي ٣ شهور.

وأعلن ممثل الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أنه خلال شهرين سيتم تفعيل خدمات شحن الغاز الطبيعي بجميع شركات الدفع الفوري.

من جهته أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، سيتم منح الشركة شهرين لتفعيل الشحن عن طريق شركات الدفع الإلكتروني، وفي حال عدم الالتزام سيتم استدعاء الشركة مرة أخرى.