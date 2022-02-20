/680523/سر-عدم-سفر-الزمالك-مباشرة-للمغرب-من-أنجولا

رفضت خطوط الطيران المغربية سفر بعثة نادي الزمالك مباشرة من أنجولا، لعدم وجود خط بينهم، بالرغم من سفر بعثة القلعة البيضاء بطائرة خاصة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان قد استقر مسئولوا الزمالك في وقتأ سابقاً بأن تسافر البعثة مباشرة إلى المغرب من أنجولا، قبل أن يتم تعديل القرار بسبب خطوط الطياران الجوية.

وعادت بعثة الزمالك إلى القاهرة، ثم سيسافروا إلى المغرب بعد يومين، وأعطى كارتيرون راحة يوم للاعبين، ثم يخوضون مران واحد على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة قبل السفر للمغرب لمواجهة الوداد.

ويريد الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد بملعب محمد الخامس، بعد التعادل في المبارتين السابقتين أمام بترو أتليتكو وساجرادا، ليحتل الزمالك ثالث الترتيب في المجموعة برصيد نقطتين.

مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك: «الحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله»

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب تعادل الفريق مع ساجرادا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهور الزمالك العظيم لن نتحدث عن مباراة اليوم أو عن أي شئ يخص فريق الكرة قبل صافرة الحكم عقب نهاية مباراة الزمالك والوداد المغربي الأسبوع القادم".

وأكمل: "المطلوب الآن أن نكون كلنا خلف فريقنا وأولادنا والحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله، الرجاء الهدوء لأن القرارات الإنفعالية في الوقت الحالي ليست حلًا وليست في مصلحة الفريق”.

رضا عبد العال: «منهم لله اللي رجعوا كارتيرون تاني للزمالك»

شن رضا عبد العال هجوم على كارتيرون، بعد تعادل الزمالك مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبد العالي خلال فيديو نشره على صفحته: " منهم لله اللي رجعوا كارتيرون مره تانيع الزمالك، دا ساب الفريق واحنا بنلعب النهائئ وفي ظروف صعبة وكان بينا وبين الفوز بأفريقيا خطوة واحده".

وأضاف: " كارتيرون لا يفقه شئ ولا قارئ للملعب ولا عنده أي فنيات، وبيعتمد على لاعيبة متستحقش أنها تلعب في الزمالك".

وزاد: "أزاي يلاعب حمزه المثلوثي وأوناجم فهم لاعبين لا يرتقوا أن يلعبوا داخل الزمالك، مثل اسلام جابر وبعض اللاعبين الأخرين".

تصريحات رضا عبد العال

وتابع: " إشراك شيكابالا من بداية المباراة أمام ساجرادا خطأ، فالرطوبه عاليه ودرجة الحرارة أيضاً فكان من الممكن أن يبقى كورقة رابحة، كما أن أشرف بن شرقي كان يجب البدء به بشكل أساسي".

وأختتم قائلاً: " اُطالب المستشار مرتضى منصور أن يقيل كارتيرون، ويعين تاكيس جونياس بدلاً منه فهو أفضل مدرير فني دخل مصر أخر 10 سنوات، وطريقة لعبه تناسب لاعبي الزمالك".