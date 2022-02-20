تعليم المنيا: بدء قبول تظلمات الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن بدء أعمال تظلمات الشهادة الإعدادية اعتبارا من اليوم الأحد، وتستمر لمدة خمسة عشر يوما، وتتلقى الإدارات التعليمية المعنية قبول طلبات التظلم لإعادة فحص الأوراق.





وقال وكيل وزارة التربية والتعليم - فى بيان إعلامى - إن القطاع الشمالى ومقره إدارة بنى مزار يقبل تظلمات طلاب إدارات بنى مزار ومغاغة والعدوة، والقطاع الجنوبى ومقره إدارة ملوى يقبل تظلمات طلاب إدارات أبو قرقاص وملوى ودير مواس، ويبدأ قبول التظلمات بدءا من التاسعة صباحا يوميا فى الإدارتين. وأضاف أن قطاع وسط ومقره مدرسة الفاروق للتعليم الأساسى بإدارة المنيا التعليمية يقبل تظلمات طلاب إدارات مطاى وسمالوط والمنيا ويبدأ قبول التظلمات من الثانية بعد الظهر يوميا، مشيرا إلى أنه سيتم سداد مبلغ عشرين جنيها لكل مادة يتم توريدها فى خزينة الإدارات المعنية بقبول طلبات التظلم.

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