كما وجه غراب - فى تصريحات صحفية اليوم الأحد - بتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها فى الشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، فضلاً عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أى حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.
وأكد استمرار رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية ورفع درجة الاستعدادات بغرف العمليات الفرعية فى المراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أية مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطقس السيئ.. محافظ الشرقية يوجه باستمرار شفط مياه الأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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