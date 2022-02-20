الطقس السيئ.. محافظ الشرقية يوجه باستمرار شفط مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال شفط مياه الأمطار المتراكمة وإزالة آثارها من الشوارع بسيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية.





كما وجه غراب - فى تصريحات صحفية اليوم الأحد - بتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها فى الشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، فضلاً عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أى حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

وأكد استمرار رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية ورفع درجة الاستعدادات بغرف العمليات الفرعية فى المراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أية مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.