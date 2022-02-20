عاجل.. السيسى يشيد بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، رحب برئيس مجلس الأمة الكويتى، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى عهد دولة الكويت، مشيدا بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، ومؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم فى الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمى والشعبى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن مرزوق الغانم، نقل إلى الرئيس السيسى تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى عهد دولة الكويت، مؤكدا اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وحرص الكويت على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر إزاء مختلف القضايا، خصوصًا فى ضوء الدور المصرى المحورى بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى، وحرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربى المشترك.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.