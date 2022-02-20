مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بالبرازيل

تُعرب جمهورية مصر العربية، اليوم 20 فبراير الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في ولاية ريو دي جانيرو، وأسفرت عن عشرات من الوفيات والمصابين والمفقودين.
كما تتقدم مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا، وتؤكد على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب البرازيل في هذا المصاب الأليم.
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