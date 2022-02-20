رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى المشترك...

فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة ، شهد الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الختامية لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى المشترك ذو مستويين (سيناء - 6) والذى إستمرت فعالياته على مدار عدة أيام .

وشملت المرحلة الختامية عرض القادة للتقارير والقرارات المتخذة على كافة المستويات والدراسة الإستراتيجية الخاصة بالمرحلة ، ظهر خلال المشروع مدى ما وصلت إليه هيئات القيادة من تطور فكرى وإستراتيجى عكس القدرة على تحقيق الإستفادة القصوى من كافة الإمكانات المتاحة بما يكفل تنفيذ كافة المهام المخططة والتعامل مع المواقف الطارئة ، فضلاً على التناغم بين مختلف الأسلحة والتخصصات بإحترافية توضح مدى القدرة على التخطيط الإستراتيجى الذى يهدف لتحقيق أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى .

ونقل الفريق / أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع ، كما ناقش عدد من القادة المشاركين بالمشروع فى المهام والواجبات المكلفين بها ، مشيداً بقدرتهم على إتخاذ القرار السليم نظراً للتخطيط الراقى ومدى الإستفادة من إستراتيجيات العلوم العسكرية المتطورة ، مثنياً على المستوى المتميز والإحترافى لكافة هيئات القيادة بمختلف مراحل المشروع .

حضر المرحلة الختامية للمشروع قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعدد من القادة والضباط .