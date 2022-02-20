رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره الكازخستني..ويؤكد: كل خطوة من خطوات التقارب بين البلدين تعبر بصدق عن نظرة القيادة السياسية

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دوت الخليج

رئيس الشيوخ يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكازخستاني

حيث رحب المستشار عبد الرازق بالضيوف مؤكداً عميق تقديره لتلبيتهم دعوته لزيارة مصر مشددا على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين. ومتطلعا الى تقديره لكل ما يدعم توطيد اواصر العلاقات بينهماعلى كافة المستويات برلمانياً واقتصادياً وسياسياً لافتاً الي ان كل خطوة من خطوات التقارب بين البلدين الصديقين تعبر بصدق عن نظرة القيادة السياسية فيهما لتطوير هذه العلاقة والوصول بها لأفضل الدرجات.

من جانبه اعرب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستانى عن سعادته بالزيارة، مقدماً شكره وامتنانه لمصر قيادة وشعبأ ،وكذلك للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق على حفاوة الاستقبال ومعرباً عن تطلعه بان تاتى هذه الزيارة بثمارها وتحقق تطويرا للعلاقات بين الدولتين الصديقتين برلمانيا وتجارياً وسياحياً لافتاً الي ان كازخستان تنتج كميات كبيرة من القمح و مستعدة لتوريد القمح لمصر،و مشيراً الي عودة السياحة الكازاخستانية لمصر دءًا من مارس القادم.

كما أعرب (مولين) عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مواجهة الارهاب مشيداً بما تشهده مصر من تطور على مختلف المجالات بقيادة الرئيس السيسي.

وفى نهاية اللقاء وجه رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني للمستشار "عبدالرازق "الدعوة لحضور مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية والذي سيعقد في بلاده سبتمبر القادم.

كما وجه دعوة أخرى للمستشار عبدالرازق لزيارة مجلس الشيوخ الكازخستاني رداً على زيارته وهو مارحب به رئيس مجلس الشيوخ المصرى معرباَ عن أمله في أن يتم ذلك في أقرب وقت.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين ابو شقة والنائبة فيبى فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والنائب الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية والأوقاف والمستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام المجلس . والسفير عمرو عبد الوارث نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.