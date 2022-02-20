/680529/فاجري-يقود-بيراميدز-للفوز-على-زاناكو-خارج-ملعبه-بالكونفدرالية

حقق بيراميدز الفوز على نظيره زاناكو الزامبي، بنتيجة 2/0، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم لاعبوا بيراميدز مباراة قوية وأستطاعوا أن يحسموا اللقاء لصالحهم خارج ملعبهم، بينما لم يستطيع لاعبي فريق زاناكو أن يعودا للقاء أو يسجلوا أي أهداف في افلريق السماوي.

بيراميدز ضد زاناكو

وقدم فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الجديد، مباراة قوية وأستطاع تسجيل هدفين في الدقائق 45 و83، ليقود فريقه للفوز على زاناكو خارج الديار.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد بيراميدز للنقطة رقم 6 متصدراً المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما ظل اناكو بدون نقاط في المركز الرابع والأخير.

تشكيل بيراميدز لمواجهة زاناكو

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي - أسامة جلال - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - عمر جابر - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - حسين السيد - محمود الجباس

وخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر والمدافع أحمد أيمن منصور.

بيراميدز يعود من بعيد امام أهلي طرابلس

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الطرفين، في الدور الأول من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شهد ملعب الدفاع الجوي على لقاء ذهاب دور المجموعات بين بيراميدز، وأهلي طرابلس الليبي، ببطولة كأس الكونفدرالية الكونفدرالية.

تقدم الضيف أهلي طرابلس في نتيجة المباارة بالهدف الأول في الدقيقة الواحده والعشرين، ليعطي فريقه الأفضلية طوال أحداث الشوط الأول.

عاد بيراميدز في الشوط الثاني في نتيجة المباراة بالتعادل، في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق إسلام عيسى، من خلال تسديدة رائعة على الطاير من يمين منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

أكد وليد الكارتي بالهدف الثاني والفوز بالمباراة، في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، من خلال إبراهيم عادل مر بشكل رائع جهة اليسار ثم مرر كرة أرضية قابلها الكارتي بتسديدة من داخل منطقة الـ ٦ ياردات سكنت يمين المرمى.