ياسمين رئيس بالحجاب في أحدث ظهور لها.. «صورة»

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أطلت الفنانة ياسمين رئيس، بإطلالة جديدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وهي تؤدي مناسك الحج مرتدية ملابس الإحرام من حجاب ورداء أبيض.

دوت الخليجيرصد ظهور ياسمين رئيس بالحجاب في أحدث ظهور لها

أتى ظهور ياسمين رئيس بالحجاب بعض فترة قصيرة من تصريحات زوجها هادي الباجوري المثيرة للجدل، بشأن المشاهد الرومانسية، والحميمة في الأعمال الفنية المختلفة داخل مصر، والذي أدلى بها بموافقته على تقديم ياسمين رئيس بمثل هذه المشاهد إذ طلب منها ذلك.

تصريح هادي الباجوري المثيرة للجدل عن ياسمين رئيس

وكان تصريح الباجوري، خلال برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، إذ قال: "معنديش مشكلة مراتي ياسمين رئيس تتباس أو تتحضن لو الدور طلب منها ده، أحسن ما يتقال عليا منافق"، وبعدها تصدرت ياسمين رئيس مؤشرات الاكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

رد ياسمين رئيس على تصريحات زوجها

وردت ياسمين رئيس على سخرية الجمهور من تصريحات زوجها المثيرة للجدل بطريقة هزلية، إذ نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو من أحد أفلامها، والتي تصور به مشهد يحتوي على قبلات، وعلقت عليه قائلة: «بلاش تبوسني».

ياسمين رئيس في أولى بطولتها المطلقة

الجدير بالذكر أنه تخوض ياسمين رئيس أولى بطولتها المسرحية بمسرحية «أحفاد ريا وسكينة»، والعمل من بطولتها إلى جانب دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتجسد ياسمين رئيس في مسرحية أحفاد «ريّا وسكينة» شخصية بوسى شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تشهدها من قبل.

أما عن بداية رئيس فكانت مشاركتها فى بطولة فيلم “فتاة المصنع”، والفيلم كان مع المخرج محمد خان الذى قدمها بصورة مختلفة تمامًا عن أى عمل قدمته من قبل، حيث قامت ياسمين بالمشاركة فى عدد من الأعمال الفنية وكان من أبرزها فيلم “واحد صحيح” لعدد من الفنانين منهم الفنان هانى سلامة وقام بإخراجه هادى الباجورى أيضًا، كما شاركته ياسمين أيضًا فى فيلم “هيبتا” وأخيرًا فيلم “قمر 14”.