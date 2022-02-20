/680535/تشكيل-المصري-البورسعيدي-أمام-مازيمبي-بالكونفدرالية

أعلن التونسي معين الشعلاني المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مازيمبي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يقود عمرو مرعي هجوم المصري أمام مازيمي، والتي تنطلق في السادسة مساء، بالأراضي المصرية ببرج العرب.

تشكيل المصري أمام مازيمبي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: كريم العراقي - ياسر حامد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي

الوسط: عمرو موسى - فريد شوقي - إلياس الجلاصي

الهجوم: محمد جريندو - عمرو مرعي - أحمد حمودي

نتيجة مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، بالتعادل الإيجابي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح سيف تقا سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الخامسة عشر من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من مخالفة من الطرف الأيسر لصالح فريق سيراميكا كليوباترا سددها بلال السعيداني باتجاه المرمى ليحولها سيف التقا برأسية متقنة داخل الشباك.

عاد المصري البورسعيدي بهدف التعادل في المباراة، عن طريق محمد عنتر، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، من خلال ركلة جزاء.

يحتل المصري البورسعيد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 14 نقطة، من أصل 9 مباريات، نجح فيها أن يسجل 12هدف، في حين تلقت شباكة 8 أهداف.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 11 نقاط، من أصل 9 مباريات، نجح فيها أن يسجل 11هدف، في حين تلقت شباكة 11أهداف.

نتيجة مباراة القطن الكاميروني والمصري

انتهت أحداث مباراة القطن الكاميروني، والمصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي، في لقاء جمع بين الفريقين في أولى جولات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شهد مباراة المصري على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، في لقاء مثير يحسمع التعادل السلبي، بعد تألق مدافعي الفريقين، وحراس المرمى.