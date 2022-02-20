«دورنا في رحابات الله ليس اعتزالا».. رغدة تكشف حقيقة ارتدائها الحجاب

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أثارت الفنانة السورية رغدة العديد من التساؤلات في الساعات القليلة الماضية، بعد أن شاركت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي مرتدية الحجاب مؤكدة أنها تفني حياتها في سبيل إرضاء الله.

دوت الخليجيرصد حقيقة اعتزال رغدة وارتدائها الحجاب

رجحت مواقع التواصل الاجتماعية والمواقع الإخبارية بأنه تصريحات رغدة تؤكد على اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، في سبيل إرضاء الله، ولكن خرجت الفنانة السورية لتحسم هذا الجدل.​​​​​

رغدة تنفي ارتدائها للحجاب

ونشرت رغدة منذ دقائق قليلة، صورة لها بشعرها مع كلبيها أمام البحر وعلقت عليها قائلة: «من قال إن دوراننا في رحابات الله العظيم اعتزالا للحياة ومرها ، فلولا المر لما عرفنا طعم الحلو»، مما يؤكد على أن الفنانة لم يكن قصدها بصورتها وهي مرتدية الحجاب أن تعلن اعتزالها أو تكشف ارتدائها للحجاب بشكل نهائى، إنما هي مجرد صورة فقط.

الجدير بالذكر أن تصريحات رغدة التي أثارت الجدل حولها في الساعات القليلة الماضية أتت على النحو الآتي: "عشت حياتي دائمًا كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر.. وما تبقى منه فهو ملك له وحده"، مرفقة صورتها بالحجاب.

أبرز المعلومات حول الفنانة رغدة

الفنانة رغدة هي ممثلة سورية، ولدت في مدينة حلب بسوريا لأب سوري وأم مصرية، وتميزت في السينما السورية خلال فترة الثمانينيات من خلال تعاونها مع الفنان السوري دريد لحام في فيلمي التقرير والحدود، وكانت من أشهر أعمالها الفنية داخل جمهورية مصر العربية: «استاكوزا، رغبات، 85 جنايات، الإمبراطور، كابوريا، عيون الصقر، فتاة من إسرائيل، خيوط العنكبوت، بناتنا في الخارج، النشالات الفاتنات، الرجل اللي باع الشمس».

أما عن زواجها، فتزوجت رغدة مرة واحدة طوال حياتها وكانت هذه الزيجة من تاجر السجاد عبد الله الكحال وأنجبت منه ثلاث أبناء وانفصلت عنه بعد زواج استمر لعدة سنوات

آخر أعمال رغدة الفنية

يذكر أنه آخر أعمال رغدة هو مسلسل «الضاهر» والتي قدمته في عام 2019 وهو من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد، وشارك في بطولته كل من أحمد التهامي، محمد فؤاد، تامر عبد المنعم، مادلين طبر، كريم كوجاك.

كما شاركت في مسلسل الشك مع النجمة مى عز الدين حسين فهمى، ريم البارودي، نضال الشافعي.