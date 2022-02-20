رأس غارب تواجه سوء الأحوال الجوية بصيانة أعمدة الإنارة

جدة - نرمين السيد - كلف حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، مسؤولى قسم الكهرباء بالوحدة المحلية للمدينة وإدارة الكهرباء بالمدينة بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة وإصلاح كابلات الكهرباء المضارة نتيجة سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها المدينة على مدار اليومين الماضيين.





كما كلف بالمرور اليومى ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة بشوارع المدينة، وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة وتقديم خدمة آمنة حفاظا على المواطنين وخاصة الأطفال وكبار السن.

وأوضح أحمد - وفقا لبيان لمجلس مدينة رأس غارب اليوم الأحد - أنه تم اليوم صيانة الخلايا الكهربائية وأعمدة الإنارة وإصلاح الكابلات التالفة وتغطيتها نتيجة الأحوال الجوية السيئة التى مرت بها المدينة بشوارع الحرية والسوق القديم والعروسة والإذاعة وعمارات أبو النصر الجديدة.

وأضاف أنه جار رصد الأعطال وإصلاحها على الفور وذلك فى ضوء توجيهات عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة منظومة الإنارة العامة وتغطية الكابلات المكشوفة بمدن المحافظة، حفاظا على سلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، وتقديم خدمات آمنة لهم.