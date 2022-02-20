الارصاد: طقس الغد معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الإثنين، يشهد طقسًا معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافىء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ويشهد طقس الإثنين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الإثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 العظمى والصغرى 10، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 10، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15، وعلى شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى7 ، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 10.