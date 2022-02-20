/680546/مانشستر-يونايتد-يضرب-ليدز-برباعية-في-الدوري-الإنجليزي

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره ليدز بنتيجة 4/2، ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بضغط كبير وأحرزوا هدفين ثم تراجعوا قليلاً في بداية شوط المباراة الثاني، ليتعادل ليدز، قبل أن يعود الشياطين الحمر مرة أخرى ويسجلوا هدفين، لينتهي اللقاء بنتيجة 4/2.

مانشستر ضد ليدز

وسجل الأهداف لمانشستر يونايتد كلاً من ماجواير في الدقيقة 34، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، واحرز سانتوس الهدف الثالث بالدقيق4ة 70، وأختتم إيلانجا الأهداف في الدقيقة 88.

بينما سجل هدفين ليدز كلاً من مورينو في الدقيقة 53، ، ودياز بعدها بدقيقة، لتنتهي المباراة في الأخير بفوز مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدفين.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 46 في المركز الرابع، بينما ظل ليدز عند النقطة الـ23 في المركز الخامس عشر.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليدز:

حارس المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: أرون وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - - لوك شاو

الوسط: بول بوجبا - سكوت مكتومناي - برونو فيرنانديز - جيسي لينجارد

الهجوم: كريستيانو رونالدو - جادون سانشو

يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، من أصل 25 مباراة، فيما يحتل ليدز يونايتد المركز الخامس عشر، برصيد 23 نقطة، من أصل 23 مباراة.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الحادية والخمسون، بعد محاولات عدة شهدتها المباراة من جانب الطرفين.

أكد برونو فيرنانديز بالهدف الثاني والأخير في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال كرة مرتدة، ليعطي وينهي اللقاء لصالح مانشستر يونايتد بكل أريحية، على يفة برايتون.