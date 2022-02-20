/680550/4-قرارات-يتخذها-الأهلي-عقب-اجتماع-مجلس-الإدارة-لشركة-الإنتاج-الإعلامي

قرر مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، برئاسة محمود الخطيب، بعد اجتماعه الذي جرى عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حضر إجتماع اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب، ونائب الرئيس العامري فاروق والعضو المنتدب بالشركة خالد مرتجي.

قرارات الإجتماع

1 - اعتماد محضر مجلس إدارة النادي بشأن تشكيل هيكل شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بتكوينه الجديد.

2 - مناقشة الملف الضريبي للشركة مع عرض التسوية الكاملة التي تمت مع مصلحة الضرائب.

3 - تفويض العامري فاروق العضو المنتدب للشركة، والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الشركة، باستكمال هيكل رأس مال الشركة وعرضه على المجلس.

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4 - مناقشة العديد من الملفات لتعظيم موارد الشركة، وكذلك إعداد خطة شاملة لتعظيم هذه الموارد وعرضها على مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي في اجتماعه الأسبوع المقبل.

الحضور في الإجتماع

حضر الاجتماع الذي عُقد برئاسة محمود الخطيب، عصر اليوم الأحد، كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي، العضو المنتدب للشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، ومحمد الدماطي ومي عاطف عضوي المجلس، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للشركة، ومحمد عبد العظيم أمين سر الشركة.

اسندت لجنة التحكيم صارة مباراة الأهلي وصن داونز للدولي المغربي رضوان جيد، ويعاونه لحسن أزكاو مساعد أول، ومصطفي اكاركاد مساعد ثان، وسمير الكزاز حكما رابعا، ويراقب المباراة الإثيوبي سليمان جبريل سيسيه، والمنسق العام المغربي عماد الفحوس، والمراقب الأمني النيجيري أوكا أوبيه.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وصن داونز السبت المقبل في التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يبحث النادي الأهلي عن تحقيق الفوز في المباراة أمام ماميلو صن داونز، بعد تعادله مع الهلال السوداني في الجولة الثانية، وتأجيل مباراته مع المريخ السوداني بالجولة الأولى.

يلتقي النادي الأهلي للمرة الثالثة على التوالي مع صن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مختلف الأدوار سواء دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية من البطولة، والتي كان للمارد فيها الكلمة الأخير بالفوز.