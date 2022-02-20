/680553/بعد-الإعلان-عن-مشروعه-الجديد-أحمد-العوضي-يدعم-كريم-الحسيني-رجولة-وشرف

حرص الفنان أحمد العوضي على دعم صديقه الفنان الشاب كريم الحسيني، بعد أن أعلن عن مشروعه الجديد وهو بيعه للمشروبات السخنة في الشوارع من خلال سيارة متنقلة.

دوت الخليج يرصد دعم احمد العوضي لكريم الحسيني بشأن مشروعه بيع القهوة في الشارع

واعاد العوضي نشر الفيديو الخاص بكريم الحسيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه قائلا: «حاجة محترمة إنك تشقى على القرش بشرف رجولة وشرف».

مشروع كريم الحسيني الجديد

الجدير بالذكر أنه ظهر كريم الحسيني خلال فيديو شاركه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتجول في الطرق بسيارة يحمل عليها عدد من المشروبات الساخنة، الذي يقوم ببيبعها، وعلق عليها قائلا: «مشروعي الجديد، الشغل مش عيب، حملك ملهوش تاريخ صلاحية»، وحاز الفيديو الى إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان الشاب، الذين قاموا بتشجيه على اتخاذ هذا القرار، وكان من بين تلك التعليقات: «انت بجد انسان محترم واي شخص يتشرف بيك وفخورين بيك بجد»، «ربنا معاك ويوفقك برافو عليك والله عمر الشغل ما كان عيب ولا بيقلل من حد طالما انه شغل محترم وحلال»، «فنان ومحترم ومكافح لك خالص التقدير والتحايات».

كما حاز الفيديو على سخرية وصدمة البعض مرجحين أن الحسيني لجأ لهذا المشروع عندما تأخرت عليه عروضه الفنية، خاصة وأنه لم يظهر في عمل درامي أو سينمائي خلال هذه الفترة.

آخر أعمال كريم الحسيني

الجدير بالذكر، أنه كان آخر أعمال الفنان الشاب هي مسرحية زقاق المدق التي عرضت في العديد من المسارح داخل مصر، منها مسرح البالون، وشارك بالمسرحية العديد من الفنانين، منهم: محسن محيي الدين ودنيا عبد العزيز وبهاء ثروت وأمل رزق وضياء عبد الغني ونهال عنبر ومراد فكري وبثينة رشوان ومجدي فكري وسيد رجب، والمسرحية مأخوذة عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، ومعالجة درامية وأشعار محمد الصواف، وتحت قيادة المخرج عادل عبده.

هذا وشارك الحسيني في السباق الرمضاني لعام 2022، في مسلسل الي مالوش كبير من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ودنيا فؤاد وخالد الصاوي وخالد سسرحان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.