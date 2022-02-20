/680555/قائمة-الأعمال-الدرامية-المشاركة-في-الماراثون-الرمضاني-2022

أعلن عدد كبير من النجوم المشاركون في الموسم الرمضاني لعام 2022، عن أعمالهم، من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، هذا إلى جانب المخرجين والمنتجين المشاركين في هذه الصناعة.

دوت الخليج تجمع لكم الأعمال الرمضانية لعام 2022 التي تم الإعلان عنها حتى الآن

الاختيار 3 في رمضان 2022

انضم النجم أحمد السقا وعدد من الفنانين إلى طاقم العمل الناجح "الاختيار"، إذ أنهم يقدمون النسخة الثالثة للمسلسل، بعدما حقق الجزئين السابقين في رمضان 2020 و2021 نجاحًا مبهرًا؛ بسبب تعلق الناس بشخصياته، والتعاطف معهم وتقدير ما يقوم به قوات الجيش والشرطة في مصر من مجهود وتقديمهم تضحيات ثمينة لحماية الوطن ومن فيه وإستقرارهم، من إخراج بيتر ميمي.

أمير كرارة في مسلسل العائدون من داعش

يشارك الفنان أمير كرارة في رمضان 2022، في مسلسل باسم "العائدون من داعش"، ومازال المهور يتشوق لمعرفة دور كرارة في ها العمل الذي يحمل اسم جماعة إرهابية، وهل سيقدم دور ضابط كما تعودنا منه، أم يخرج من البدلة الميري ليقدم شخصية معاكسة تمامًا، وتشاركه البطولة الفنانة أمينة خليل، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.

يسرا وغادة عادل في مسلسل أحلام سعيدة

قامت كل من النجمة يسرا والفنانة غادل عادل بالتعاون في مسلسل "أحلام سعيدة" المقرر عرضه هذا العام في الموسم الرمضاني 2022، ويشاركها في العمل الفنان تامر هجرس، وهو من تأليف هالة خليل، إخراح عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب.

مسلسل الكبير قوي 6

سيقدم الفنان أحمد مكي الجزء السادس من مسلسله الناجح "الكبير قوي"، خلال شهر رمضان المقبل، إلى جانب مشاركته في مسلسل الاختيا 3، استكمالًا لدوره الذي قدمه العام الماضي في "الاختيار 2" وتم عرضه رمضان 2021، تجسيدًا لدور ضابط في الأمن الوطني، ومسلسل الكبير قو 6 من إخراج أحمد الجندي.

مسلسل فاتن أمل حربي

تقدم الفنان نيللي كريم بطولة مسلسل "فاتن أمل حربي" في رمضان 2022، كما أعتدنا منها على تقديم عمل درامي ضمن المواسم الرمضانية السابقة، وشاركها البطولة شريف يلامة ووفاء عامر، للمخرج محمد العدل.

خالد النبوي في رمضان 2022

يعمل الفنان خالد النبوي هذه الأيام في مسلسل "راجعين يا هوا" الذي يقوم ببطولته مع الفنانة هنا شيحة، بعد غياب عن الإعمال الرمضانية، والمسلسل مأخوذ عن مسلسل إذاعي من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، مسلسل راجعين يا هوا من إخراج محمد سلامة.

المشوار مسلسل محمد رمضان في 2022

يشارك الفنان محمد رمضان في رمضان 2022 بمسلسل "المشوار"، الذي تشاركه بطولته الفنانة دينا الشربيني، ولن يخرج عن إطار الفقر والظلم الذي أعتاد عليه الجمهور من محمد رمضان، فهو سيعرض قصة حب بين أثنين من الطبقة الفقيرة، حيث تعمل البطلة كخادمة في أحد المنازل، والبطل سائق، للمؤلف ناصر عبد الرحمن والمخرج محمد سلامة، إنتاج شركة سينرجى.

حمادة هلال يقدم الجزء الثاني من مسلسل المداح

بعد نجاح مسلسل "المداح" من بطولة الفنان حمادة هلال في رمضان 2021، قرر صناعه تقديم جزء ثاني في رمضان 2022، من بطولة حمادة هلال أيضًا، ولكن تشاركه البطولة هذا العام الفنانة هبة مجدي، بعد إعتذار نسرين طافش بطلة الجزء الأول، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.

ملف سري للفنان هاني سلامة

يقدم الفنان هاني سلامة دور البطولة في مسلسل "ملف سري" خلال رمضان 2022، وهذا بعد نجاح مسلسل "بين السما والأرض" الذي قام ببطولته في رمضان العام الماضي، ويشاركه بطولة مسلسل "ملف سري" عائشة بن أحمد، وهو من إخراج محمد البلاسي.

مسلسل يوتيرن في رمضان 2022

والمفاجأة في رمضان 2022، أنه يعود الفنان توفيق عبد الحميد للدراما بعد أنقطاع زاد عن 10 سنوات، من خلال "يوترين" من بطولة ريهام حجاج، والمقرر مشاركته في المراثون الرمضاني هذا العام، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب.

شيرين رضا وفيفي عبده في رمضان 2022

تتشارك النجمتان شيرين را وفيفي عبده في بطولة مسلسل "شغل عالي"، من إخراج عادل مرقس، ولم يعلن أي من صناع العمل عن تفاصيل أخرى، إلا أنه سيتم عرضه في رمضان 2022.

أيتن عامر في رمضان 2022

تشارك الفنانة أيتن عامر في الموسم الرمضاني لهذا العام، بمسلسل "أولاد عابد"، ويشاركها البطولة الفنان رياض الخولي، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد.