محافظ الشرقية يشيد بخطة الدولة لتطوير مراكز تجميع الألبان

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية الكبرى وتضم ثروة حيوانية ضخمة تتطلب مزيداً من التوسع فى إقامة وتطوير مراكز تجميع الألبان لزيادة الإنتاجية، مشيداً بجهود الدولة نحو تنفيذ خطة تطوير مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى صورة محكمة تضمن جودة الحليب سواء كان للاستهلاك الطازج أو التصنيع والحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية والقياسية.





وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى - فى تصريح، اليوم الأحد - ضرورة متابعة مراكز تجميع الألبان المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة والتشجيع على الانضمام للمشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان لتوفير كوب لبن آمن وصحى. وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ومحافظ الشرقية بالمتابعة الدورية لمراكز تجميع الألبان فقد قامت مديرية الطب البيطرى بالاشتراك مع إدارات الصحة والمجازر والإدارة العامة للوقاية والإرشاد البيطرى ومديرى ورؤساء أقسام الإرشاد والصحة والأطباء البيطريين المشرفين على مراكز التجميع بالإدارات البيطرية بمراكز الإبراهيمية وكفر صقر وبلبيس ومديرى الإدارات الزراعية والجمعيات التابع لها مراكز التجميع والحظائر بالمرور على 7 مراكز تجميع ألبان، والاطلاع على التجهيزات والمعدات والأدوات المستخدمة وكذلك السجلات، والمرور على 9 حظائر ماشية ألبان من موردى الألبان. وأضاف أنه خلال المرور تم تقديم التوعية والإرشادات اللازمة للحصول على ألبان آمنة وصحية ومطابقة للمواصفات الصحية العالمية، موجهاً بضرورة المتابعة الدورية لهذه المراكز والحظائر من قبل الإدارة البيطرية التابعة لتقديم الدعم الفنى والإرشادى وتذليل العقبات لإتمام التطوير والوصول لكوب آمن وصحى لكل مواطن.

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