سعفان ومحافظ بورسعيد يشاركان فى زراعة 1000 شجرة ضمن «هنجملها»

جدة - نرمين السيد -

جاء ذلك فى إطار جولاته الميدانية لمحافظة بورسعيد، وعقب حضوره فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" فى مجال نشر السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فضلًا عن الحد من التغير المناخى والاحتباس الحرارى، واستعدادات مصر لمؤتمر التغير المناخى المقرر انعقاده آخر العام الحالى بمدينة شرم الشيخ.

وقال وزير القوى العاملة إن مبادرة "هنجملها" تأتى فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر .. اتحضر للمستقبل"، والتى تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى فى مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعى البيئى للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة "هنجملها"، إلى أن المبادرة تهدف إلى الحد من التغير المناخى والاحتباس الحرارى، ومكافحة فقر الغذاء، والحفاظ على كل نقطة مياه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة البطالة، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

رافقه فى الجولة، عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، وبحضور السيد السنجابى، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، والمهندس محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة، وعدد من القيادات التنفيذية.