التعليم: لدينا 102 ألف طالب من ذوى الهمم بمدارس الدمج على مستوى الجمهورية

قال الدكتور عمرو محمد مدير إدارة التربية الفكرية بوزارة التربية والتعليم، إن الوزراة تراعى الطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة فى الدمج، مؤكدًا أن الوزارة تراعى تطبيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بدمج ذوى الإعاقة بالمدارس.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم لمناقشة طلب الإحاطة المقدمة من النائبة منال نصر بشأن دمج أصحاب الهمم فى مرحلة ما قبل التعليم، وسياسة وزارة التربية والتعليم فى دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى مرحلة ما قبل التعليم الجامعى من خلال التشخيص الطبى للطلاب ذوى الهمم، وحيث يراعى تطبيق القرارات الوزارية والقوانى الخاصة بذوى الإعاقة رقم 252 لسنة 2017، و10 لسنة 2018.
وأكد مدير إدارة التربية الفكرية بوزارة التعليم، أن هناك 70 ألف مدرس يعملون فى هذا المجال وتم تدريبهم بالتعاون بين الوزارة وكلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق.
وأضاف مدير إدارة التربية الفكرية بوزارة التربية والتعليم، أن هناك 102 ألف طالب من ذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة، وأن هناك 605 غرف مصادر تكلفة الغرفة 62 ألف جنيه حيث بها وسائل تعليمية وترفيهية للطلاب ذوى الإعاقة.
وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمى باستمرار مناقشة طلب الإحاطة فى جلسة مقبلة وبحضور فريق متخصص من التربية الخاصة والصحة النفسية بوزارة التربية والتعليم ومتخصصين فى الغرف الخاصة بطلاب الدمج.
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