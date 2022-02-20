/680568/سعد-الهلالي-الأخوان-والسلفيين-ما-بيشغلوش-دماغهم-وبيعملو-اللي-بيتطلب-منهم

قال سعد الدين هلالي أستاذ الفقه، أن سيطرة الحكم العثماني على الدولة المصرية، هو ما ادى الى انتشار الفتوى في مصر بشكب كبير، واصبح الشعب يحترم الفتوى وليس القانون .

دوت الخليج

وتابع هلالي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير تقديم الالعلامية عزة مصطفى، أننا في حاجة إلى أن تدار مصر بالقانون وبليس الفتوى، موضحا ان الفتوى التي خرجت من ابي حنيفه خرجت منه كبشر ، وهو نفسه قال انه تم تقديم الفتوى كرأي يحتمل الخطأ، فلا يوجد صواب مطلق، موضحا حاجتنا لتصحيح المسار الديني من الافتاء للفقه.

سعد الهلالي: «الأخوان والسلفيين ما بيشغلوش دماغهم وبيعملو اللي بيتطلب منهم»

ونوه انه لسنا في حاجه في ان يفتينا أحد بالامور، موضحا أن الدين يحتمل الراي والرأي الاخر، مثلما قال عمر بن عبد العزيز ان الدين رحمة للجميع.

سعد الهلالي: يمكن التعديل على الفتوى والاضافة عليها

وأكمل انه كل من ينتمي للاخوان والسلفية والتيارات الدينية، لا يقوم بتشغيل دماغه حيث انه يقوم بتنفيذ ما يتم توجيه له، متناسيين انه سوف يبعثوا إلى الله عز وجل فردا فردا ليحاسبوا على ما قالوه.

واكمل حديثه:" الفتوى انت الذي ستتحمل وزرها.. ويجب على المواطينن أن يعوا انه من الممكن أن يتم التعديل على الفتوى والاضافة عليها، لانها تحتمل الصواب والخطـأ على عكس القانون فهو ملزم للجميع".