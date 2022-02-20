/680573/سعد-الدين-هلالي-الدولة-طرف-ثالث-في-الزواج-والطلاق-الشفوي-باطل-لحين-توثيقه

قال سعد الدين هلالي ان الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميا وليس المتزوجين بشكل شفوي، موضحا أنه من ثبت زواجه بشكل رسمي بعلم الجميع، فالدولة حينها تكون طرف في هذا الزواج ويجب عليها ان تعلم بالطلاق مضيفا:" لا طلاق إلا بحضور الدولة".

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وتابع هلالي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير تقديم الاعلامية عزة مصطفى :" من أطلق الطلاق الشفوي لا يستطيع ان يتزوج حتى بانتهاء العدة".

واكمل هلالي ان الامر مثل بيع السيارة يجب ان يكون هناك اوراق واثبانتات بالملكية".

سعد الدين هلالي: الدولة طرف ثالث في الزواج.. والطلاق الشفوي باطل لحين توثيقه

ونوه سعد الدين هلالي أن الطلاق الشفوي باطل لحين توثيقه، لأن التوثيق هو الذي يترتب عليه ظهور الحقوق بين الطرفين.

ونوه ان الطلاق التعسفي له صور متعددة، الصورة الأاولى يتم استخدامه لكونه متاح وهو ما يمثل ضرر، والثانية ان يقوم الشخص بتطليق زوجته ثم يقوم باراجعها قبل انتهاء العدة، والامر الثالث ان يقوم بزواجها رسمي وتطليقها شفوي.