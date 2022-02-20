/680578/مستشار-قانونى-منح-الضبطية-القضائية-لموظفى-الشهر-العقارى-بتعديلات-الجديدة

قال خالد عبد العزيز المستشار القانوني ان التعديلات التي شهدها قانون الشهر العقارى فى غاية الاهمية, حيث انه لم يتم التعرض له منذ اكثر من 76 عام والتعديلات الجديدة تسهل وتيسر كثيرا على المواطن المصرى، بل وتحفزه لسرعة التسجيل حيث تم الغاء 4 مواد واضافه مادتين من شأنهما تسهيل عملية التوثيق.

تسجيل العقار قد لا يتعدى اسبوع

كما اشار عبد العزيز خلال مداخلة هتفية ببرنامج "حوار واستثمار" بقناة (الحدث اليوم) الي الغاء المادة 24 وبالتالي اصبح الان التسجيل لايتعدي 37 يوم اي من الممكن تسجيل المواطن عقاره خلال اسبوع فقط، كما تم الغاء المادة 10 والتي كانت تتطلب اوراق كثيرة جدا .

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واضاف ايضا انه خلال هذا التعديل تم منح الضبطية القانونية لموظفي الشهر العقاري لغير المنضبطين والاوراق والمستندات المزورة وايضا من ضمن المواد التي الغيت المادة 29 والتي كان من خلالها يتم التوثيق عالطلب من المامورية ثم الذهاب للمامورية الرئيسية ثم العودة مرة اخرى للمامورية الاولى.