/680565/نبيلة-عبيد-تشيد-بأداء-لبلبة-أجمل-من-قلدني

ظهرت الفنانة القديرة لبلبة في فيديو طريف، وهي تقلد زميلتها الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، في إحدى لقائتها التليفزيونية بعد أن طلب منها مقدم البرنامج ذلك.

دوت الخليجيرصد إشادة نبيلة عبيد بتقليد لبلبة لها

وجاء لبلبة خلال الفيديو، وهي تقول: « الله أنتي فين مش بتردي عليا ليه؟، نبيلة كلميني باي»، لتعيد نبيلة عبيد نشر الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ممازحة لبلبة: «نونيا الجميلة، أجمل من قلد نبيلة عبيد».

الوحدة تسيطر على نبيلة عبيد في عامها ال77

من ناحية اخرى، احتفلت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، بعيد ميلاده ال77، في أجواء حزينة للغاية، إذ سيطر عليها الوحدة والمكوث بمفردها في منزلها، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي احتل الوسط الفني في الآونة الأخيرة.

واعربت نبيلة عبيد عن استيائها من فيروس كورونا، الذي أجبرها على الاحتفال بمفردها لأول مرة دون اصدقائها، فنشرت صورتها من داخل الاحتفال عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت بها التورتة مليئة بعيون زرقاء.

وكتبت نبيلة عبيد معلقة على الصورة: «منها لله كورونا وأخواتها من بقية الفيروسات حرمتني من لمة الأهل والأصدقاء، وتابعت:أنا والتورتة لوحدينا، كل سنة وأنتم طيبين».

لمحات من حياة نبيلة عبيد

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، قدمن العديد من الأعمال الفنية؛ التي تظل علامة في تاريخ السينما المصرية، منها الراقصة والطبال، الراقصة والسياسي، شادر السمك.

نبيلة عباد في السباق الرمضاني 2020

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد؛ في السباق الرمضاني لعام 2020، من خلال مسلسل سكر زيادة،ويضم المسلسل العديد من النجوم أهمهم، نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، وإخراج وائل إحسان، والتي وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

وبعد مسلسل «سكر زيادة» بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، وصبري فواز، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، أحمد أبو زيد توفيق، ومحمد فتحي عبدالمقصود، وإخراج وائل إحسان.