/680570/بالأرقام-حسم-الجدل-حول-مستوى-شيكابالا-خلال-مباراة-الزمالك-وساجرادا

هاجم بعض جماهير الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، عقب تعادل الفريق مع ساجرادا بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في المقابل دافع البعض عن اللاعب، مؤكدين بأنه كان أفضل لاعبي الزمالك خلال اللقاء وصنع أكثر من فرصة لزملاءه، مهاجمين كارتيرون بعدما قام بتبديله وهو أفضل اللاعبين اداء داخل الملعب.

ويستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدم شيكابالا خلال مباراة ساجرادا

•3 اكثر من صنع فرص للتسجيل

•17 اكمل معظم التمريرات

•75٪ اكمل معظم المراوغات

•90٪ فاز بمعظم الصراعات الارضية

•100٪ دقة التصويبة على المرمى

•100٪ فاز بجميع المواجهات الهجومية

وينتظر مسئولوا الزمالك نتيجة مباراة الوداد، والتي ستحدد بشكل كبير مصري كارتيرون مع الزمالك، حيث ينوي مجلس الإدارة إقالة الفرنسي في حالة عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المغربي.

ويريد الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد بملعب محمد الخامس، بعد التعادل في المبارتين السابقتين أمام بترو أتليتكو وساجرادا، ليحتل الزمالك ثالث الترتيب في المجموعة برصيد نقطتين.

مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك: «الحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله»

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب تعادل الفريق مع ساجرادا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهور الزمالك العظيم لن نتحدث عن مباراة اليوم أو عن أي شئ يخص فريق الكرة قبل صافرة الحكم عقب نهاية مباراة الزمالك والوداد المغربي الأسبوع القادم".

وأكمل: "المطلوب الآن أن نكون كلنا خلف فريقنا وأولادنا والحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله، الرجاء الهدوء لأن القرارات الإنفعالية في الوقت الحالي ليست حلًا وليست في مصلحة الفريق”.

تصريحات رضا عبد العال

وتابع: " إشراك شيكابالا من بداية المباراة أمام ساجرادا خطأ، فالرطوبه عاليه ودرجة الحرارة أيضاً فكان من الممكن أن يبقى كورقة رابحة، كما أن أشرف بن شرقي كان يجب البدء به بشكل أساسي".

وأختتم قائلاً: " اُطالب المستشار مرتضى منصور أن يقيل كارتيرون، ويعين تاكيس جونياس بدلاً منه فهو أفضل مدرير فني دخل مصر أخر 10 سنوات، وطريقة لعبه تناسب لاعبي الزمالك".