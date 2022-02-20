/680571/نقل-النواب تناقش-طلبات-رفع-كفاءة-الطرق-وإنشاء-الكباري-بالبحيرة-وقرقر-الدولة-لن-تبخل-على-عمليات-التطوير

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: بتوجيهات من القيادة السياسية، الدولة ممثلة في وزارت التخطيط والنقل والمالية لن تبخل على أيا من مشروعات الطرق والكباري التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

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جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة اليوم، والذي شهد مناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة بنطاق محافظة البحيرة والتي تضمنت رفع كفاءة عدد من الطرق وإنشاء كباري مشاة وغيرها.

وتابع قرقر: ما كنا نطمح به في السابق بتوفير بضعة ملايين لتنفيذ مشروعات طرق أصبحت الآن طلباتنا بالمليارات ويتم تلبيتها، مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة أحدث نقلة كبيرة في حياة المواطنين من خلال تحسين كافة الخدمات في القرى المحرومة.

نقل النواب تناقش طلبات رفع كفاءة الطرق وإنشاء الكباري بالبحيرة

وأشار وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن الحكومة حريصة على فض التشابكات بين الجهات المختلفة لتسليم الأراضي للجهات التي تحتاج إليها في تنفيذ مشروعاتها وفي مقدمتها مشروعات الطرق.

واستشهد وحيد قرقر، بالتعديل المقدم من الحكومة في شأن قانون الإصلاح الزراعي، والذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته العامة غدا الأثنين، ويتضمن تسهيلات في الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات وإنهاء التشابكات التي كانت تعرقل أعمالها.

وشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن إنشاء حواجز خرسانية على شريط كورنيش مدينة إيتاى البارود محافظة البحيرة بداية من شركة مياه الشرب، وحتى قرية التوفيقية، لتجنب الحوادث المتكررة في تلك المنطقة.

من جانبه وجه وحيد قرقر، بالتنسيق بين محافظة البحيرة، ووزارة الري لتحديد الأماكن التي يسمح فيها حرم الطريق بتنفيذ الحواجز الخرسانية دون الإخلال بقدرة وزارة الري على تنفيذ أعمال التطهير اللازمة.

وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء تلك الحواجز على أن يتم نهو الأعمال في خطة العام المالي المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وبشأن إنشاء كوبري مشاة علوي على الطريق الزراعي (القاهرة / الإسكندرية) أمام قرى الأربعين والحكر والتلبنتى التابعة لمركز إيتاى البارود محافظة البحيرة، قررت لجنة النقل في اجتماعها، برئاسة وحيد قرقر، تشكيل لجنة فنية من الهيئة العامة للطرق والكباري بمشاركة أعضاء مجلس النواب عن محافظة البحيرة لتحديد أنسب الأماكن لإنشاء كباري علوية بطول القطاع الواقع داخل المحافظة من الطريق الزراعي.

وشدد وحيد قرقر، على إدراج تلك الكباري ضمن خطة إنشاء كباري المشاة التي اعتمدتها هيئة الطرق والكباري.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن العيوب الفنية المتعددة في أعمال الرصف التي يتم تنفيذها على طريق ايتاى البارود – أمليط - السوالم، بمركز إيتاى البارود، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة، برئاسة النائب محمد زين الدين، عضو اللجنة، بمشاركة مسئولي وزارة الري، وهيئة الطرق والكباري، للمعاينة على أرض الواقع وكتابة تقرير وعرضه على اللجنة يتم فيه تحديد القطاعات التي تستوعب زيادة عرض الطريق ليصبح ٧ أمتار، وكذلك أنسب الطرق للتعامل مع القطاعات التي لا يسمح حرم الطريق بها بالتوسعة.

وناقشت اللجنة طلب النائب أحمد العرجاوي، بشأن الحاجة لتكسية ورفع كفاءة طريق مصرف ساسون بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، واستغلاله كمحور مروري وربطه بكوبري مزلقان السكة الحديد.

وفي هذا الشأن، أعلن وحيد قرقر، تشكيل لجنة فنية من ممثلين وزارة الري والهيئة العامة للطرق والكباري، ومحافظة البحيرة، لمعاينة مسار المحور المقترح على المصرف وتحديد مدى إمكانية تنفيذه والاماكن التي تحتاج إلى أعمال حماية لتنفيذ المحور، على أن يتم موافاة اللجنة بالنتائج.

وشهدت اللجنة أيضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن عدم صرف تعويضات عن الممتلكات والمزروعات والتي تم إزالتها من قبل هيئة الطرق والكباري على طريقي: محور الليثي بمركز المحمودية، وطريق الصيرفي بمدينة رشيد.

من جانبه أوصى وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بسرعة صرف قيمة التعويضات المطلوبة نظير نزع الملكية خلال أسبوع.

كما وجه وحيد قرقر، خلال رئاسته اجتماع لجنة النقل اليوم، بعمل دراسة لاحتياجات الطريق الدولي الساحلي، على أن يتم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة.