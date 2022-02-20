/680572/بعد-تخطيها-4-مليون-مشاهدة-كارول-سماحة-تحتفل-بنجاح-أغنية-فوضى

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة احدث أعمالها الغنائية، والتي أتت بعنوان «فوضى» منذ ما يقرب من أسبوعين، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليجيرصد احتفال كارول سماحة بتخطي أغنيتها الجديدة 4 ملايين مشاهدة

وتخطت أغنية كارول سماحة الجديدة، 4 ملايين مشاهدة، لتحتفل الفنانة بهذا الحدث، من خلال نشر مجموعة صور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من كليب أغنيتها، والتعليق عليها: «شكرا على 4 مليون مشاهد على قناتي يوتيوب خلال أسبوعين فقط».

وتعد أغنية «فوضى» من كلمات وألحان الفنان اللبنانى سليم عساف، ومن المقرر أن تحقق نجاحات بالغة خلال الفترة المقبلة.

كارول سماحة في مبادرة لدعم اللغة العربية

من ناحية اخرى، شاركت كارول سماحة في مبادرة «اتكلم عربي»، وظهرت كارول سماحة، في فيديو برفقة وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، هذا إلى جانب دمج أغنيتها «اتكلم عربي» للمبادرة لتماشيها مع أحداث الفيديو، وكانت ترتدي بدلة ذات لون لبني، وقميص أبيض وعلقت عليه، قائلة: «مشاركتي في ندوة اتكلم عربي في إكسبو دبي 2020 لدعم اللغة العربية، في اليوم العالمي للغة العربية، برعاية رئاسة الجمهورية المصرية، ومعالي وزيرة الهجرة نبيلة مكرم».

كلمات أغنية اتكلم لكارول سماحة

وطرحت سماحة مؤخرًا أغنية «اتكلم» وتقول كلماتها: "الكلام مش الحروف دا عيون مليانة شوف لغة بلادك ... يعني ذاتك تحررك من اي خوف اتعلم واتكلم عربي هنا اهلك حضنك وامانك فاتحين احضانهم بالعربي.. ف بلاد تانية جميلة أكيد إتربيت وكبرت هناك لكن الشمعة اللي حتقيد وحتفضل ف الشدة معاك ناسك اللي يخافوا عليك ويحاربوا الأهوال علشانك.. الجسر اللي مابينا الكلمة والكلمة دي الدفا والنور تعرف لغتي وتكلمني تلغي المسافات والسور لما تشوف النيل بعينيك الفرحة تلون احزانك".

الجدير بالذكر أنه كانت تألقت الفنانة كارول سماحة في حفلها الاخير بعيد الحب، بدار الأوبرا المصرية، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، وأهدت كارول سماحة بوكيه ورد أحمر لزوجها ولمصر أثناء وجودها على المسرح كما قدمت باقة من اروع أغنيتها الشهيرة والتي أبرزها أنا قلبي ليه حاسس أووي بالشكل ده» التي لطالما تتألق بها دائما.