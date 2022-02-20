/680580/إعلام-النواب-تناقش-طلب-النائبة-هدى-الطنبارى-بشأن-ترميم-وتجديد-مسجد-أبو-غنام-فى-كفر-الشيخ -وتوصى-بإنهاء-الإجراءات-خلال-شهر

عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة الدكتور النائب نادر مصطفى (وكيل اللجنة) ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب د. هدى الطنبارى بشأن ترميم وتجديد مسجد أبو غنام بمركز بيلا – محافظة كفر الشيخ .

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واستعرضت النائب / الدكتورة هدى الطنبارى موضوع طلب الإحاطة بشأن مسجد أبو غنام بمركز بيلا – محافظة كفر الشيخ موضحة أن مسجد العارف بالله سيدى سالم أبو غنام يرجع إنشاؤه عام 700 هـ وبالتحديد فى العصر المملوكى وهو تحفة معمارية وتم تسجيلة كأحد الآثار الاسلامية عام 2001 م وتبلغ مساحته الكلية 2000 م ويعد من أهم المزارات الدينية بالمحافظة ، كما يضم المسجد عدد من التحف النادرة وفيها المنبر الكبير الذى صنع عام 1321 هـ والمسجد يعد تحفة معمارية وفنية رائعة فى تاريخ البناء والعمارة إلى ان طالته يد الإهمال وأصبح فى طي النسيان وبات مهددا بالإنهيار فى أى وقت ،واخيرا استعرضت التماس أهالى مدينة بيلا محافظة كفر الشيخ بسرعة إجراء أعمال الصيانة والترميم لهذا المسجد.

وقد أكد الشيخ مجدى عبدالله أبو عيد مدير عام الشئون الهندسية بوزارة الاوقاف بأن المسجد تم اشهارة فى مناقصة عامة جلسة فض المظاريف الفنية 29-8-2021 وتم البت فى هذة العملية وقد أوصت لجنة البت بإلغاء المناقصة حيث أن القيمة التقديرية الفعلية لأقل العطاءات أعلى من القيمة التقديرية للعملية وقد أوصت ايضا باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إعادة الإشهار وفقاً لأحكام القانون 182 لسنة 2018 بتاريخ 24/11/2021 ونظرا لأهمية المسجد وحفاظا عليه وسرعة تنفيذ الاعمال المطلوبة وبناء على كتاب منطقة آثار كفر الشيخ المؤرخ فى 12-12-2021 والذى جاء به كثرة شكوى الاهالى وسوء حالة المسجد فقد تم أخذ موافقة السلطة المختصة للحصول على عروض أسعار كلا من (المجموعة الوطنية لاستثمارات الاوقاف – شركة المقاولون العرب – الهيئة القومية للإنتاج الحربى – الهيئة العربية للتصنيع ) حتى يمكن اسناد الأعمال الى إحداها بالأمر المباشر لسرعة الإجراء على أقل العروض وبالفعل وردت ثلاث عروض من الشركات التى تم ذكرها وتم تفريغ العقود بالمشتريات والمخازن وجارى العرض على الجهة المختصة للإسناد على أقل العروض .

إعلام النواب تناقش طلب النائبة هدى الطنبارى بشأن ترميم وتجديد مسجد أبو غنام فى كفر الشيخ وتوصى بإنهاء الإجراءات خلال شهر

كما أوضح د. أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بأن مسجد أبو غنام مسجل فى عداد الآثار الاسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 512 لسنة 2001 م وصادر لة قرار وزارى بالحرم برقم 540 لسنة 2015 م وتم اعداد المقايسة لترميمه من قبل الادارة العامة للشئون الفنية والهندسية لآثار الوجة البحرى وتم تسليم المقايسة لمديرية أوقاف كفر الشيخ بتاريخ 31 /1/2021 م المقدرة بملغ 9.310.760 جنيه و افادت مدرية الأوقاف بكفر الشيخ بتاريخ 23/8/2021 م بأنه قد تم طرح ترميم مسجد أبو غنام ضمن عملية الاشهار العام لعدد 78 مسجد تابع لوزارة الأوقاف بمبلغ 260 مليون جنيه وتم طرح المناقصة العامة للوزارة بالجرائد الرسمية ، كما صدر قرار اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية بجلستها بتاريخ 12/10/2021 م بالموافقة على أعمال الترميم لمسجد أبو غنام على أن تكون كافة الآعمال تحت إشراف المنطقة الأثرية وقطاع المشروعات وعلى نفقة وزارة الآوقاف ، وتم مخاطبة وزارة الآوقاف لتدبير الاعتمادات المالية طبقا لنص المادة 30 من قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته ، وفور توفر الاعتمادات المالية سيتم البدء فى ترميم المسجد .

كما أكدمصطفى عبد المعين مدير عام بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن مسجد أبو غنام لة الأولوية فى الخطة الاستثمارية حال ورود الأوراق والمستندات اللازمة لذلك.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة : قيام وزارة الأوقاف – وعلى وجه السرعة شهر على الأكثر – بإنهاء إجراءات الاسناد والتعاقد مع الجهة المرشحة للقيام بأعمال الترميم بمسجد أبو غنام بكفر الشيخ ، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التخطيط للبدء في تنفيذ الأعمال المشار إليها.