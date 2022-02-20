سامح شكرى يستقبل المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ.. غدا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر عقد جلسة مباحثات، والتشاور حول القضايا التى تمثل محل اهتمام مشترك، أبرزها قضية تغير المناخ حيث تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

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