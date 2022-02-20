شمال سيناء تطلق أول منصة للتغيرات البيئية استعدادا لمؤتمر شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، انطلاق أول منصة للتغيرات البيئية للتحضير لمؤتمر المناخ الذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، لتعمل كمجلس استشارى علمى لحين توافر البديل وخاصة فى مجال حماية وتنمية البيئة.





وعقدت الجمعية الأهلية لحماية البيئة المكلفة بإنشاء منصة التغيرات المناخية من المكتب العربى للشباب والبيئة لتقديمها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. وأوضح المهندس عبد الله الحجاوى، رئيس المنصة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية لحماية البيئة، أنه تم عقد الاجتماع الأول لمنصة شمال سيناء للتغيرات البيئية بقاعة جمعية الشابات المسلمات بالعريش، وكانت بمثابة أول جلسة علمية فى شمال سيناء منذ عام 2010 تناقش موضوعا دقيقا ومميزا، لوضع شمال سيناء على خريطة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، ووضع ورقة عمل محافظة شمال سيناء المقدمة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، علاوة على الاستفادة من مؤسسات التمويل ووضع تصور للمشروعات الموازية لتخفيف حدة التغيرات المناخية على المنطقة.

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