أخبار مصرية

السفير البريطانى بالقاهرة يحتفى بزيارة قبة الإمام الشافعى (صور)

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محمد بدر 2022-02-20 19:57 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وكتب السفير البريطانى عبر حسابه بموقع تويتر "تشرفت أمس بزيارة قُبة الإمام الشافعى الرائعة. يا له من مكان روحانى جدًا! وهو أيضًا مثال آخر على التصميم المعمارى الرائع للقاهرة الإسلامية. شكرًا لمصر، وشكرًا للقاهرة!".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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