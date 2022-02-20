السفير البريطانى بالقاهرة يحتفى بزيارة قبة الإمام الشافعى (صور)

جدة - نرمين السيد - وكتب السفير البريطانى عبر حسابه بموقع تويتر "تشرفت أمس بزيارة قُبة الإمام الشافعى الرائعة. يا له من مكان روحانى جدًا! وهو أيضًا مثال آخر على التصميم المعمارى الرائع للقاهرة الإسلامية. شكرًا لمصر، وشكرًا للقاهرة!".

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