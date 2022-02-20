نشر الحساب الرسمي للسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي على "تويتر"، تغريدة عن سعادته بزيارة قبة الإمام الشافعي.
وجاء نص التويتة: "تشرفت أمس بزيارة قُبة الإمام الشافعي الرائعة. يا له من مكان روحاني جدًا! وهو أيضًا مثال آخر على التصميم المعماري الرائع للقاهرة الإسلامية. شكرًا لمصر، وشكرًا للقاهرة!".
يذكر أن السفير البريطاني زار العاصمة الإدارية الجديدة، برفقة وفد من السفارة.
وقام الوفد بجولة لتفقد أهم المشروعات، التي تركز بشكل خاص على الاستدامة والطاقة المتجددة والتعليم العالي.
وشملت هذه المشروعات النهر الأخضر بالعاصمة، والحي الحكومي والمونوريل الجديد، كذلك فروع الجامعات البريطانية بالعاصمة؛ جامعة كوفنتري وجامعة هيرتفوردشاير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير البريطاني بالقاهرة: تشرفت بزيارة قبة الإمام الشافعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.