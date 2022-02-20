السفير البريطاني بالقاهرة: تشرفت بزيارة قبة الإمام الشافعي

نشر الحساب الرسمي للسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي على "تويتر"، تغريدة عن سعادته بزيارة قبة الإمام الشافعي.

وجاء نص التويتة: "تشرفت أمس بزيارة قُبة الإمام الشافعي الرائعة. يا له من مكان روحاني جدًا! وهو أيضًا مثال آخر على التصميم المعماري الرائع للقاهرة الإسلامية. شكرًا لمصر، وشكرًا للقاهرة!".

يذكر أن السفير البريطاني زار العاصمة الإدارية الجديدة، برفقة وفد من السفارة.

وقام الوفد بجولة لتفقد أهم المشروعات، التي تركز بشكل خاص على الاستدامة والطاقة المتجددة والتعليم العالي.

وشملت هذه المشروعات النهر الأخضر بالعاصمة، والحي الحكومي والمونوريل الجديد، كذلك فروع الجامعات البريطانية بالعاصمة؛ جامعة كوفنتري وجامعة هيرتفوردشاير.