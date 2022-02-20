التموين: بدء تدشين المرحلة الأولى لمدينة الذهب على 60 فدانا بالعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور الهامى الكردى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية عن بدء المرحلة الأولى من إنشاء مدينة الذهب المزمع إقامتها فى العاصمة الإدارية على طريق العين السخنة، مشيرا إلى أن المشروع من المتوقع أن يقام على مساحة 150 فدانا ومدة تنفيذه تصل إلى عامين وتم اختيار موقع المدينة بحيث تكون قريبة من المحاجر وسهل الوصول إليها.

وأوضح الكردى خلال ورشة عمل على هامش معرض نبيو للذهب، أن المرحلة الاولى ستقام على مساحة 60 فدان وتتضمن 4 مناطق الأولى المنطقة الصناعية وتشمل طرح 384 ورشة بمساحات تشمل 35 متر مربع بنحو 88 ورشة، و50 متر مربع بنحو 112 ورشة و70 متر مربع بنحو 64 ورشة و100 متر مربع نحو 96 ورشة، و300 متر مربع 324 ورشة، ويضاف إليها الخدمات والحركة، كما سيتم انشاء 25 مصنعا منهم 20 مصنعا على مساحة 1250متر مربع (دور وميزانين )و5 مصانع على مساحة 560 متر مربع وسيتم طرحهم بنظامى الإيجار وكذلك بنظام التمليك حسب متطلبات المصنعين والتجار.

وأضاف أن المنطقة الثانية تضم منطقة للاستعمال المختلط تتضمن إقامة متحف ومركز للتصميم والابداع بمساحة كلية 3760 متر مربع، وسيتم عرض مشروع المتحف على وزارة السياحة والآثار وذلك لأخذ رأيها بحيث يتم عرض معروضات ذهبية توضح صناعة الذهب فى مصر فى كل حقبة تاريخية منذ عصر الفراعنة وحتى الآن، بالإضافة إلى انشاء مبنى لمصلحة الدمغة والموازين على مساحة 2400 متر مربع، ومركز للخدمات اللوجستية والبيع على مساحة 2800 متر، بالإضافة إلى منطقة تضم 5 بنوك بمساحة 300 متر مربع، وسيتم إقامة منطقة للمطاعم والكافتريات على مساحة 2100 متر مربع.

وأضاف أن المنطقة الثالثة إقامة المنطقة التعليمية والتى تضم مدرسة تعليم فنى تستوعب من 450 إلى 500 طالب مع جزء داخلي(المنطقة التعليمية)على مساحة 675 ر 16 الف متر مربع بالإضافة مبنى الإدارة والمكتبة والمسرح يستوعب 1200 متفرج، وسيتم إقامة 8 معامل تعليمية، بالإضافة 18 فصلا تعلميا، وسيكون هناك مبنى سكنى للطلاب بإمكانية تسكين 150 طالبا وآخر للعاملين وسيتم بدء دراسة بالمدرسة بمجرد الانتهاء من تنفيذ المشروع والذى تتراوح من عامين إلى عامين ونصف.

وأشار إلى المنطقة الرابعة تتضمن المنطقة السكنية والتى تتضمن سكن للعاملين بعدد 180 شقة بمتوسط مساحة يبلغ 70 مترا تستوعب حوالى 700 ساكن بالإضافة إلى إقامة مركز صحى ونادى اجتماعي.