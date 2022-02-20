سفير الاردن بالقاهرة: توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مصر والاردن.. غدًا

/680584/سفير-الاردن-بالقاهرة-توقيع-5-مذكرات-تفاهم-بين-مصر-والاردن-غدا

قال السفير امجد العضايله سفير الاردن بالقاهرة ان زيارة رئيس وزراء الاردن وعدد من الوزراء لمصر تعبر عن قوة العلاقات بين البلدين حيث انها اكثر اللجان العليا انتظاما في اجتماعتها ، وهناك توجيهات دائمه من جلالة الملك خاصة والرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح افاق التعاون بين البلدين فى كافة القطاعات مثل التعاون الثلاثي الذى شاهدناه خلال الفترة الماضية بين مصر والاردن والعراق خاصة وان اللبلدين يشهدان انجازات عديدة.

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كما اشار الي ان اجتماعات اللجنة العليا منعقدة منذ امس ومستمرة غدا ومن المتوقع ان تشهد توقيع خمس مذكرات تفاهم في مجالات عدة ،كما اضاف ان الربط الكهربائي والغاز والنقل بين البلدين من اهم الملفات المطروحة وذلك يرجع الى عمق العلاقات بين البلدين والقرب الجغرافي .

سفير الاردن بالقاهرة: توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مصر والاردن

كما اكد ان هناك تنسيق سواء على المستوى السياسى بشان القضايا الاقليمية، وعلى راسهم القضية الفلسطينية والوضع فى ليبيا وسوريا او على كافة المستويات ،حيث كان هناك اجتماع اليوم بين وزيرى المالية ووزيرى الزراعة وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.