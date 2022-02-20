/680579/أشرف-عبد-الباقي-ضيف-على-برنامج-صاحبة-السعادة-الاثنين-المقبل

أعلن الفنان أشرف عبد الباقي عن استضافته في برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة dmc، من تقديم الفنان إسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع الساعة 11 مساءًا.

دوت الخليج يرصد إعلان أشرف عبد الباقي عن ظهوره في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس

أشرف عبد الباقي في صاحبة السعادة

نشر الفنان أشرف عبد الباقي صورة له مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، أعلن من خلالها عن لقائه معها في برنامج "صاحبة السعادة"، وعلق على الصورة قائلًا:"استنوني بكره وبعده مع أحلى اسعاد يونس الساعه ١١ م على DMC".

فشاركه متابعيه على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، من خلال تعليقاتهم على الصورة بمشاعرهم الجميلة تجاهه، وسعادتهم بإجتماعيه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها المحبوب من الجميع "صاحبة السعادة"، وكتب له أحد المتابعين له:"فنان جميل وراقي ومحترم جدًا".

مسرحية كنز الدنيا من إخراج أشرف عبد الباقي

قدم الفنان أشرف عبد الباقي مؤخرًا، مسرحية "كنز الدنيا" التي قام بإخراجها والمشاركة في التمثيل، مع مواهب شابة وأشخاص من ذوي الهمم، وتدور المسرحية حول أسرة رُزيقت بطفل من أصحاب متلازمة "داون"، والمعروفة بمتلازمة الحُب، لما يكنه أصحابها من حب للجميع، وقلب نقي لا يشوبه أي حقد أو كره، وخلال أحداث المسرحية نشاهد كيفية تعامل هذه الأسرة مع ابنها، ونظرة المجتمع له.

تعرض مسرحية كنز الدنيا عدد من المواهب المختلفة لأصحاب الهمم، إلى جانب التمثيل يتم تقديم بعض الأغاني الذي يقدمها أصحاب الهمم، واللوحات المرسومة بأيديهم، غير عزف فرقة "النور والأمل" للمكفوفات، مطوعة موسيقية قبل بداية العرض في يوم الإفتتاح.

العرض الأول لمسرحية كنز الدنيا

كان العرض الأول لمسرحية "كنز الدنيا" يوم الخميس 10 فباير الجاري، على مسرح فندق جراند نايل تاورز في المنيل، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزيرة الهجرة وشؤن المصرين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بالإضافة ممثلي وزارة الثقافة، وعدد من الإعلامين من بينهم منى الشاذلي، أحمد موسى ومحمد الباز، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي ووقيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.