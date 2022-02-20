/680581/إعلام-النواب-تناقش-طلبى-إحاطة-من-النائب-بلال-النحال-بشأن-حمام-عزوز-ومسجدى-زغلول-والمحلى-فى-البحيرة

عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النوابن اجتماعاً برئاسة الدكتور النائب نادر مصطفى (وكيل اللجنة) لمناقشة طلبى الإحاطة المقدم من السيد النائب/ بلال النحال بشأن الإهمال المتعمد من وزارة الآثار لحمام عزوز الأثري وتوقف الأعمال الجارية بمسجدى زغلول والمحلي الأثريين بمدينة رشيد محافظة البحيرة.

دوت الخليج

استعرض النائب بلال النحال موضوعى طلبى الاحاطة بخصوص حمام عزوز والذى يقع فى مدينة رشيد التاريخية وأكد أنه يحتاج إلى ترميم معمارى بشكل عاجل ، كما طالب بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة بناء كل من ( قبة على نور الدين – منزل خليل درع – الأدوار العلوية بمنزل المناديلى ) وطالب بتحديد مدى زمنى للإنتهاء أعمال الترميم الجارية بمسجد المحلي الأثرى برشيد .

-وقد عقب العميد هشام سمير رئيس قطاع المشروعات بأن هناك خطة تدريجية لتطوير جميع المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية ومن ضمنها مسجد المحلى برشيد وهو مسجد أثرى وله أهمية بالغة كباقى المساجد الأثرية .

كما أكد أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بأن الوزارة ممثلة فى المجلس الآعلى للآثار قامت بعمل توثيق كامل لكل أثار مدينة رشيد والبالغ عددها 58 أثر مسجل فى عداد الآثار الآسلامية والقبطية واليهودية ، وتم توقيع هذة الآثار على خريطة مساحية من خلال فريق عمل من نظم المعلومات الجغرافية والمساحة والاملاك بالقطاع .

إعلام النواب تناقش طلبى إحاطة من النائب بلال النحال بشأن حمام عزوز ومسجدى زغلول والمحلى فى البحيرة

وبخصوص حمام عزوز أكد أنه مسجل أثر رقم 156 بالقرار لسنة 1951 م ويرجع إلى القرن 11هـ بسوق الحدادين وتمت زيارة الحمام فى منتصف شهر ديسمبر 2021 م وتم إعداد تقرير بذلك وعرضه على السلطة المختصة لاتخاذ اللازم نحو سرعة التدخل فى درء الخطورة التي يتعرض لها الحمام .

وأما مسجد زغلول فهو أيضا مسجل أثر بالقرار الوزارى لسنة 1951 م ويرجع إلى العصر العثمانى القرن 10 هـ وتم الانتهاء من ترميم القطاع الغربى للمسجد وتم الاستلام النهائى بتاريخ 12/8/2019 م ،وبالنسبة للقسم الشرقى للمسجد صدر قرار اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالموافقة على تنفيذ اعمال الترميم به فور توافر الاعتمادات المالية من وزارة الاوقاف ،كما تم مخاطبة وزارة الاوقاف لسرعة تدبير الاعتمادات المالية ، وبالنسبة للمسجد المحلي فقد صدر قرار اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالموافقة على ترميم المسجد وبدأت أعمال الترميم المعمارى عام 2008 وتوقفت الأعمال بعد أحداث ثورة يناير وتم استئناف الأعمال عام 2016 ثم توقفت مرة أخرى فى مارس 2017 ، وتم الانتهاء من نسبة كبيرة من هذة الاعمال وعلية جارى تثبيت أعمدة القطاع الجنوبى للمسجد ومن اعمال المحارة بواجهات المسجد الغربية والشرقية والجنوبية ، كما تم التواصل مع مسؤولى وزارة الاوقاف خلال الزيارة الميدانية للمسجد للعمل على تسرع اجراءات باقى الدفعات المالية حتى يتسنى الانتهاء من مشروع فى اقرب وقت ممكن فور توافر الاعتمادات وفقا للفعات المتفق عليها مع وزارة الاوقاف .

ورد الشيخ / مجدى عبد الله أبو عيد مدير عام للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف بأن مسجد المحلي برشيد هو مسجد أثرى والاعمال الجارية به تمت بمعرفة وتحت اشراف وزارة الآثار والسياحة وتم الموافقة على تمويل وزارة الآثار والسياحة بمبلغ 30 مليون جنيه من صندوق عمارة المساجد طبقا للتنفيذ الفعلى ( المستخلصات ) للمسجد بقيمة 10779709 جنية وتم تمويلهم ، كما تم مخاطبة وزارة الآثار لسرعة موافاتنا بمستخلصات للمسجد قبل انتهاء السنة المالية الحالية . وبالنسبة لمسجد زغلول برشيد فقد سبق وتم مشاركة وزارة الآثار فى اعمال ترميم المسجد الأثرى بمبلغ 5 مليون جنية وتم افتتاحه فعليا وبالنسبة للجزء الجديد هو توسعة على ارض فضاء ، وتم مخاطبة وزارة الاثار والسياحة لموافاتنا بكافة البيانات ومقايسة بالاعمال المطلوبة حتى يتثنى لنا اتخاذ اللازم .

أكد مصطفى عبد المعين مدير عام بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالنسبة للمسجدين المذكورين فقد تم ادراج الاستثمارات اللازمة لهما وجارى العمل على ضخ المبالغ المالية اللازمة حيث ان المساجد الاثرية دائما لها الاولوية بوزارة التخطيط ولكن بالنسبة لحمام عزوز فسيتم اعداد ملف خاص لة ووضعه عين الاعتبار لادراجة وطالب بأن يتم موافاة وزارة التخطيط دائما بشكل رسمى بجميع المستخلصات التى تم الانتهاء منها قبل 30/6/2022 .

وقد أثنت اللجنة برئاسة الدكتور النائب / نادر مصطفى على التنسيق والتعاون المثمر بين وزارت التخطيط والأوقاف والسياحة والآثار بشأن ترميم المساجد الأثرية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.

إعلام النواب تناقش طلبى إحاطة من النائب بلال النحال بشأن حمام عزوز ومسجدى زغلول والمحلى فى البحيرة

وأوصت بأنه فيما يتعلق بحمام عزوز الاثري قيام وزارة السياحة والآثار بسرعة الإنتهاء من إعداد المقايسة الخاصة بترميم حمام عزوز تمهيداً لتوفير التمويل المالى اللازم للبدء فى التنفيذ فيما يتعلق بمسجد المحلى قيام وزارة الأوقاف باستمرارية ضخ المبالغ المالية المعتمدة لترميم مسجد المحلي والمقدرة بمبلغ 30 مليون جنيه، مع إلتزام وزارة السياحة والآثار بسرعة الإنتهاء من المستخلصات اللازمة للصرف من المبلغ المشار إليه قبل نهاية 30/6/2022.