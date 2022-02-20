/680582/بعد-تجاهلها-لتصريحاته-أحمد-فلوكس-لإلهام-شاهين-جهزي-ردك-أما-تقابلي-وجه-كريم

نشب خلاف قوي بين الفنان أحمد فلوكس والفنان إلهام شاهين في الأيام القليلة الماضية، بعد أن هاجمها فلوكس بشأن تصريحاتها عن القبلات، مؤكدا أن الفن الخاطيء هو من يعرض تلك الأشياء على الأجيال القادمة.

دوت الخليجيرصد رد أحمد فلوكس على تجاهل إلهام شاهين لتصريحاته

وحرصت الفنانة إلهام شاهين في ذلك الوقت تجاهل الرد على فلوكس، وفي تصريحها لموقع دوت الخليج، المواقع الإخبارية الاخرى، رد إلهام شاهين بإنكار فلوكس من أساس قائلة: «مين هو ده».

وخرج فلوكس ليرد على تجاهل إلهام شاهين له وتصريحاتهؤ فقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آلاء عبد العزيز، ببرنامج حدوتة في قهوة، المذاع على قناة الحدث اليوم: «رسالتي كانت واضحة للأستاذة إلهام شاهين ويؤسفني ردها، وأنا بحترم جدًا أنها مش هترد على شخص زيي، بس أتمنى تبقى مجهزة ردها لما تقابل وجه كريم»، مؤكدا أن السينما النظيفة أصبحت غير موجودة في الوقت الحالي،

هجوم أحمد فلوكس على إلهام شاهين بسبب القبلات

وكان قد خرج فلوكس منذ أيام ليهاجم الفنان الكبيرة إلهام شاهين، والتي هي بمثابة أم له، فكتب موجه الحديث لها: «ممكن أستاذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بنعتبرها حاليا منافيه للاداب.. امال امتي يا فندم نعتبر الشي منافي للاداب، لما نلاقي العيل نازل و بشهاداته كمان هنا يبقي سفاله مثلا، طب سيبك من ده كله.. الدين ايه! الشاشه دي بتربي اجيال و بتشكل وجدان مش بتربي وحوش و بتعمل اوضاع».

وأضاف: "احيه و علي كده بقي احنا نعتبر الأفلام السكس لافلام تثقيفية تعليميه إرشاديه الغرض منها التعليم و التمرين و انها افلام هادفه.. اقسم بالله انا هادفه في البرد من كتر الانفعال، سامحيني انا بحبك بس مابقتش قادر استحمل.. يا جماعه الشيطان نفسه مش مصدق اللي احنا كابشر بنعمله و بيستغفر ربنا".

إلهام شاهين ترد على فولكس من خلال دوت الخليج

وردا إلهام شاهين خلال موقع «دوت الخليج»، في تصريح خاص، قائلة: "لا تخبروني عمن يكرهني واتركوني أحب الجميع.. رسول الأمة يقول لا تنقلوا لي شئ عن أصحابي فأنني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر".

وتابعت: "الحياة لا تستحق لحظة زعل.. أحمد فلوكس مليش علاقة بيه ولا عمري اشتغلت معاه، أنا مردش على الناس دي.. كده هدي أهمية لكلامه وكأن كلامه دا ليه أهمية يعني، مين دا بالنسبة للفنانات".