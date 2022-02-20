/680583/المصري-يقسو-على-مازيمبي-بثنائية-نظيفة-بالكونفدرالية

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي ومازيمبي الكونجولي، بهدفين دون رد لصالح الفريق المصري، في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بهذا الفوز يرتفع رصيد المصري للنقطة الرابعة، في المجموع الثالثة، ويتصدر الترتيب، على حساب مازيمبي وصيف المجموعة بثلاثة أهداف.

أهداف المصري البورسعيدي في المباراة

سجل ياسر حامد الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الستين من عمر اللقاء من خلال كرة عرضية من إلياس جيلاصي من الطرف الأيسر قابلها الفلسطيني ياسر حمد بتسديدة رائعة داخل الشباك.

وأكد إلياص بالهدف الثاني في نتيجة المباراة في الدقيقة السادسة والستون من عمر اللقاء، من خلال مرور رائع من البديل محمد عنتر من يسار منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية سددها إلياس جيلاصي في الشباك بعد خروج حارس المرمى لمقابلة عنتر.

تشكيل المصري أمام مازيمبي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: كريم العراقي - ياسر حامد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي

الوسط: عمرو موسى - فريد شوقي - إلياس الجلاصي

الهجوم: محمد جريندو - عمرو مرعي - أحمد حمودي

المصري والقطن الكاميروني

انتهت أحداث مباراة القطن الكاميروني، والمصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي، في لقاء جمع بين الفريقين في أولى جولات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شهد مباراة المصري على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، في لقاء مثير يحسمع التعادل السلبي، بعد تألق مدافعي الفريقين، وحراس المرمى.

شهد ملعب روميدي أدجبا على لقاء المصري البورسعيدي، والقطن الكاميروني، وهو نفس الملعب الذي احتضن مباراة منتخب مصر ونيجيريا في أولى منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.