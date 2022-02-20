مرتضى منصور وأشرف صبحي.. أبرز الحضور في عزاء أحمد مصطفى نجم الزمالك «صور»

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقام العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية بميت عقبة بجوار نادي الزمالك، وكان في مقدمة الحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كما حضر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقدم حازم إمام نجم الزمالك السابق واجب العزاء منذ قليل، بجانب أحمد مرتضى منصور وعلاء مقلد اعضاء مجلس إدارة الأبيض، بجانب حضور حسام المندوه عضو اللجنة المؤقته السابقة لنادي الزمالك.

وشهد العزاء حضور نجوم كرة القدم بشكل عام، وليس مقتصر على لاعبي الزمالك فقط، حيث قدم لاعبوا ورموز الكرة المصرية واجب العزاء، في المغفور له أحمد مصطفى.

مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك: «الحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله»

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب تعادل الفريق مع ساجرادا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهور الزمالك العظيم لن نتحدث عن مباراة اليوم أو عن أي شئ يخص فريق الكرة قبل صافرة الحكم عقب نهاية مباراة الزمالك والوداد المغربي الأسبوع القادم".

وأكمل: "المطلوب الآن أن نكون كلنا خلف فريقنا وأولادنا والحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله، الرجاء الهدوء لأن القرارات الإنفعالية في الوقت الحالي ليست حلًا وليست في مصلحة الفريق”.

سر عدم سفر الزمالك مباشرة للمغرب من أنجولا

رفضت خطوط الطيران المغربية سفر بعثة نادي الزمالك مباشرة من أنجولا، لعدم وجود خط بينهم، بالرغم من سفر بعثة القلعة البيضاء بطائرة خاصة.

وكان قد استقر مسئولوا الزمالك في وقتأ سابقاً بأن تسافر البعثة مباشرة إلى المغرب من أنجولا، قبل أن يتم تعديل القرار بسبب خطوط الطياران الجوية.

وعادت بعثة الزمالك إلى القاهرة، ثم سيسافروا إلى المغرب بعد يومين، وأعطى كارتيرون راحة يوم للاعبين، ثم يخوضون مران واحد على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة قبل السفر للمغرب لمواجهة الوداد.

ويريد الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد بملعب محمد الخامس، بعد التعادل في المبارتين السابقتين أمام بترو أتليتكو وساجرادا، ليحتل الزمالك ثالث الترتيب في المجموعة برصيد نقطتين.