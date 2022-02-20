/680588/أحمد-مقلد-ونهى-زكي-نائبا-التنسيقية-يشاركان-في-مؤتمر-البرلمان-العربي
شارك النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائبة نهي زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمقر جامعة الدول العربية، برئاسة عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي.
دوت الخليج
يذكر أن أعمال اجتماعات المؤتمر الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، شهد حضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، ومشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لهم، ويناقش الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي وسترفع إلى القمة العربية القادمة على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها، والتي جاءت تحت عنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن".
وعبر النائب أحمد مقلد عن فخره بمشاركته في أعمال اجتماعات المؤتمر، بصفته ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب، وأمينا لسر لجنة الشئون العربية، مؤكدا أن "التنسيقية أكثر كيان سياسي مصري يحرص على المشاركة في كافة الفعاليات العربية"، مؤكدا أن "دور البرلمانيين هام ومحوري في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي".
أحمد مقلد ونهى زكي نائبا "التنسيقية" يشاركان في مؤتمر البرلمان العربي
وشددت النائبة نهى زكي على أن الدبلوماسية البرلمانية العربية باتت ذراع هام لا بد من استغلاله في أي تحرك عربي تجاه أزمات المنطقة، وأن دور البرلمانيين لا تقل عن الدبلوماسية الرسمية للدول.
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