أحمد موسى يحذر من صفحات وهمية على مواقع التواصل تستهدف الوطن

حذر الإعلامي أحمد موسى، من صفحات وهمية بها أعداد كبيرة من المشاركين، لافتًا إلى أن هذه الصفحات وصلت حتى 50 صفحة خلال يومين.
وأكد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه خلال اليومين الماضيين وصلت هذه الصفحات لـ 50 صفحة تم تدشينها، مطالبًا بعدم الدخول لهذا الصفحات التي يوجد فيها ملايين الأشخاص.
وأكد أحمد موسى، أن «صفحة اتعملت من ساعتين أو امبارح تدخل تلاقي عليها 6 مليون و8 مليون، أرقام كبيرة جدًا»، محذرا من الاشتراك أو الإعجاب بالصفحات الوهمية.
وشدد موسى، على أنه في لحظة ما تقوم هذه الصفحات باستهداف الشخص الذي سجل إعجابه بها، أو «استهداف بلدك. متعملش إعجاب لصفحة متعرفش إيه اللي وراها؛ الموضوع مش بسيط».
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