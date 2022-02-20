وزير الاتصالات: شبكة الإنترنت قادرة على استيعاب امتحانات جميع المراحل التعليمية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تتربع على عرش أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت، إذ تحتل المرتبة الأولى فى هذا المجال، مضيفا أن الإنجاز لا يكمن فقط فى احتلالها المرتبة الأولى، وإنما وصول مصر إلى هذه المرتبة بعدما كانت تحتل المركز الـ40 منذ حوالى عامين ونصف، معقبا:"من عام 2019 بدأنا خطة مكثفة للنهوض بالإنترنت تكلفت 2 مليار دولار وكان لها الفضل الأول لاستيعاب أحمال الإنترنت التى تضاعفت بعد الجائحة 2020".

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، أن هذه الخطة كان لها الفضل الأول فى استيعاب الأحمال على الإنترنت والتى تضاعفت مع جائحة كورونا، لافتا إلى أن الشبكة قادرة على استيعاب أحمال امتحانات جميع المراحل التعليمية، فتم استيعاب امتحانات المرحلة الثانوية العام الماضى دون شكوى واحدة.

وتابع وزير الاتصالات، أنه سيتم بدء المرحلة الثالثة من النهوض بالشبكة والتوسع فى عدد مستخدميها مع بداية الربع الثانى من العام الحالى، مضيفا أن الدولة لديها خطة طموحة لزيادة خدمات الصادرات الرقمية، والتى بلغت 4.5 مليار دولار فى العام، منها 2.5 مليار دولار فى مجال التعليم، وذلك من خلال التوسع فى التدريب وإعداد كوادر متعمقة فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كافة، تجذب الشركات الأجنبية العالمية لإقامة مراكز تعهيد فى مصر.