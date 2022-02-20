/680592/حسام-عبد-الغفار-صناعة-الدواء-أمن-قومي-والدولة-أولت-القطاع-اهتمام-متزايدا
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ان الجميع يعلم مدي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة في مصر ومن ضمن هذه الصناعات صناعة الدواء لانها امن قومي وبناءا عليه عملت الدولة على هذا الامر من خلال عدة محاور كالتشريعات ومحور البنية التحتية واماكن التخزين والتبريد والتطعيم والعامل البشرى بالاضافة الى مدينة الدواء.
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كما اضاف ان موقع مصر وسلسله الطرق والامداد والامكانيات المتوافرة كانوا سببا في ان مصر اختيرت كواحدة من الدول التي اتيح لها مادة MRNA لصناعة اللقاح.
كما اشار الى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بشعبه وبشعوب الدول الصديقة والمجاورة ومن هذا المنطلق تم ارسال حوالى 500 الف جرعة لقاح فكسيرا سينو فاك الى فلسطين ، وبالتالى هذا يعكس مدى اهمية وضع مصر كدولة رائدة فى منطقة الشرق الاوسط.
حسام عبد الغفار: صناعة الدواء أمن قومي والدولة أولت القطاع اهتمام متزايدا
الجدير بالذكر ان الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان شهد ، اليوم الأحد، فعاليات تسليم الإهداء «المصري/الصيني» المشترك، لدولة فلسطين الشقيقة.
وأكد عبدالغفار، أن هذه الشحنة المشتركة من مصر والصين تعد أول دفعة تصدرها مصر من الإنتاج المحلي للقاح كورونا "فاكسرا- سينوفاك"، والمقدمة دعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة.
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