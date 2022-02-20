/680586/اقتراحات-البرلمان-توافق-علي-طلب-رئيس-دفاع-النواب-بتخصيص-34-فدان- لانشاء-منطقة-استثمارية-بالدقهلية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تخصيص مساحة 34 فدانًا بمنطقة حوض التل بكفر الأمير عبدالله- بنى سلام- مركز تمى الأمديد- محافظة الدقهلية، بعد تنقيبها لإقامة مدينة صناعية.

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وقال النائب أحمد العوضى، إن إقامة مدينة صناعية في هذه المنطقة سيعود بنتائج وأثار إيجابية سواء في صالح دعم الاستثمار والصناعة وجذب الاستثمارات، أو توفير فرص عمل للشباب.

وشهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب الموافقة على الاقتراح برغبة بعد موافقة ممثل الحكومة على أن يتم إقامة مدينة صناعية بعد التنقيب.

اقتراحات البرلمان توافق علي طلب رئيس دفاع النواب بتخصيص 34 فدان لانشاء منطقة استثمارية بالدقهلية

كما تناقش اللجنة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد عبدالحميد هاشم، الأول: بشأن إنشاء كوبري خرساني بقرية كفر تيدا التابعة لمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، والثاني: بشأن إقامة سكك حديدية بمركزي سيدي سالم، والرياض – محافظة كفر الشيخ، والاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة زينب السلايمى، الأول: بشأن إحلال وتجديد كوبري الجوايدة على ترعة الرمادي- مركز اسنا- محافظة الأقصر، والثاني: بشأن إنشاء كوبري مشاة بمدخل قرية الطوناب- مركز اسنا- محافظة الأقصر.