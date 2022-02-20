/680587/نجوم-الغناء-يتألقون-بحفالتهم-في-يوم-24-فبراير-عمرو-دياب-الأبرز

أعلن عدد كبير من نجوم الغناء في مصر عن إقامتهم لحفلات غنائية يلتقون فيها بجمهورهم يوم 24 فبراير 2022، في المحافظات المصرية المختلفة وخارجها، وفيما يلي نعرض لكم أماكن الحفلات.

دوت الخليج يرصد لكم أماكن الحفلات الغنائية لعدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي

حفل عمرو دياب في الرياض

كشف الفنان عمرو دياب عن حفلته القادمة، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض، من خلال نشره للبوستر الخاص بالحفل على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وحمس الجمهور لها بتعليقه عليها قائلًا:"جاهزين"، وستتم هذه الحلف يوم الخميس القادم، الموافق 24 فبراير، وذلك سيكون ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2022، حيث أن هيئة الترفيه السعودية هي التي أستضافت الهضبة، والتذاكر تم طرحها للجمهور منذ يومين، حيث يستطيعون الحجز أونلاين لحضور الحفل.

مروة ناجي تقدم حفلًا بالأسكندرية خلال شهر فبراير 2022

يستعد مسرح سيد درويش وهو مسرح الأوبرا بالأسكندرية لأستقبل المطربة مروة ناجي لتحيي حفلها لجمهور محافظة الأسكندرية، وذلك يوم 24 فبراير الجاري، لتقدم باقة من أجمل الأغاني بصوتها الدافئ، وتتوع بين الأغاني القديمة التي تعيد غنائها، وأغانيها الخاصة بها، ومن بينها ستكون أغنية "عايز تعرف"، التي طرحتها بالأسواق قريبًا أحتفالًا بعيد الحب لعام 2022.

علي الهلباوي يعلن عن حفله في ساقية الصاوي يوم 24

يلتقي المطرب والمنشد الديني علي الهلباوي جمهوره يوم الخميس 24 فبراير، في قاعة الهر بساقية الصاوي، وذلك في تمام الساعة 7 مساءًا، سيقدم من خلالها باقة من الأغاني والأناشيد الدينية المحببة لمسامع جمهوره، ويُذكر أن آخر حفلات الهلباوي كان يوم الخميس 10 فبراير الجاري، بمسرح الأوبرا بمحافظة دمنهور.

الجدير بالذكر أن علي الهلباوي ورث الإنشاد الديني عن والده الشيخ محمد الهلباوي وهو كان منشدًا دينيًا وشاعرًا في ذات الوقت، ويعمل علي هذه الفترة على تقديم أغاني من التراث الصوفي، إلى جانب الأغاني الخاصة به، وبالأناشيد الدينية.

حفلات في أيام أخرى

أعلنت الفنانة أنغام عن حفلها يوم 25 فبراير الجاري، في قصر عابدين، لتقدم فيها أجمل أغانيها الرومنيسة في شهر الحب، وسيتم فتح الأبواب للدخول في تمام الساعة 6 مساءًا.

كما فعلت أصالة من خلال نشرها لبوستر حفلها يوم 25 فبراير، في القارية العالمية، في تمام الساعة 9 مساءًا، برعاية روتانا للصوتيات والمرئيات.