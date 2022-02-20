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جولة ميدانية للنائبة آية مدني لتفقد عدد من مراكز الشباب بالوادي الجديد

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تفقدت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد من مراكز الشباب بمركز الداخلة محافظة الوادي الجديد (مسقط رأسها)، في زيارة قامت بها للمحافظة واستمرت لمدة ثلاثة أيام.

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وقامت مدني خلال الجولة، بتفقد مركز شباب القضا والرخا الذي يقع بين عزبتين ويعتبر مقصد لعدد كبير من الشباب في هذه المنطقة، وسبق وأن تقدمت النائبة بطلب إحاطة لتردي الأوضاع في المركز سيتم مناقشته اليوم  في لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. كما تفقدت نادي الداخلة الرياضي.

وقامت مساء أمس، بزيارة لقريتي الموشية والراشدة، حيث عقدت لقاء مع عدد من أهالي قرية الموشية للوقوف على مستوى الخدمات التي تقدم بالقرية، واشتكى الأهالي من احتياجهم إلى انشاء فصول لرياض الأطفال وتقدمهم في العديد من المرات للأبنية التعليمية إلا أن لم يتم الرد على طلبهم حتى الآن، وأكدوا أن أعمال الصرف الصحي تسير بشكل جيد حيث تم الإنتهاء من 90% منها بالقرية، ومن قامت بتفقد مركز شباب القرية الذي يحتاج إلى العديد من الأجهزة الرياضية فضلًا عن عدم اعفاءه من فاتورة الكهرباء واحتياجه إلى تجديد الملاعب.

جولة ميدانية للنائبة آية مدني لتفقد عدد من مراكز الشباب بالوادي الجديد

وعقب ذلك توجهت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى قرية الراشدة حيث اشتكى الأهالي من قيام الوحدة المحلية ببناء بوابة جديدة في مدخل القرية ليس لها فائدة وتعطل حركة المرور والتنقل ونقل المعدات،وأختتمت النائبة زيارتها بتفقد مركز شباب الراشدة.

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وقالت مدني إن مراكز الشباب في مركز الداخلة تفتقر إلى العديد من عناصر التنمية المنشودة التي تتوجه نحوها الدولة بقوة في الفترات الأخيرة، حيث تم ايقاف أنشطة بعض مراكز الشباب العام الماضي بسبب تردي الأوضاع بالإضافة إلى عدم مشاركة مراكز أخرى في دوريمراكز الشباب لكرة القدم بسبب ضعف التمويل وعدم ايجاد أموال للتنقل.

وأضافت أنه بالرغم من توجيه الرئيس السيسي بتحقيق عوامل التنمية في البلاد وبصفة خاصة في محافظات الحدود إلا أنني فوجئت خلال الجولة بعدم اعفاء عدد من مراكز الشباب من فاتورة الكهرباء، فضلًا عن تدني مرتبات العاملين بمراكز الشباب بقرار مجلس الإدارة.

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وتابعت أنها ستتواصل مع وزير الشباب والرياضة لحل جميع الأزمات التي تواجه مراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد، مؤكده أن الوزير ذو صدر رحب ويسعى دائما إلى العمل على حل أي مشكلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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